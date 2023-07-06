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Министр финансов США Йеллен прибыла в Пекин

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Фото: REUTERS/Pool/Mark Schiefelbein
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Глава министерства финансов США Джанет Йеллен прибыла в Пекин в четверг, 6 июля. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Визит Йеллент продлится с 6 по 9 июля. Она встретится с должностными лицами КНР высокого ранга. Встреча американского министра и председателя КНР Си Цзиньпина не запланирована, передает RT.

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Ранее, 3 июля, Йеллен встретилась с послом Китая в США Се Фэном. В ходе встречи глава ведомства отметила важность совместной работы двух крупнейших экономик для решения глобальных проблем.

До этого, в апреле, американский минфин отметил стремление к «здоровым экономическим отношениям с Китаем» для взаимовыгодного роста и поддержки в решении актуальных вопросов.

23 июня координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби высказался о надеждах на сохранение каналов связи с Китаем, несмотря на критику со стороны Пекина в адрес руководства Вашингтона, сообщает телеканал «360». Он также отметил, что со стороны Китая есть признаки, что государство хочет поддерживать контакты с США.

18 июня госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.

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