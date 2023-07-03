Стали известны точные даты визита министра финансов США Йеллен в Пекин

Министр финансов США Джанет Йеллен посетит Пекин с 6 по 9 июля для встречи с высокопоставленными должностными лицами КНР. Об этом говорится в сообщении американского минфина, опубликованного на сайте ведомства 2 июля.

«Находясь в Пекине, госсекретарь Йеллен обсудит с официальными лицами КНР важность того, чтобы наши страны ответственно управляли нашими отношениями, напрямую сообщали о проблемных областях и вместе работали над решением глобальных проблем», — сказано в публикации.

В пресс-релизе также напомнили, что в апреле американский минфин изложил три принципа экономических отношений США и КНР. Среди них — стремление к «здоровым экономическим отношениям с Китаем» для взаимовыгодного роста и сотрудничество в решение глобальных проблем, таких как изменение климата и долговой кризис.

Ранее, 23 июня, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби высказался о надеждах на сохранение каналов связи с Китаем, несмотря на критику со стороны Пекина в адрес руководства Вашингтона. Он также отметил, что со стороны Китая есть признаки, что государство хочет сохранить каналы связи с США.

22 июня президент США Джо Байден выразил мнение, что его высказывания о Си Цзиньпине не подрывают попытки нормализовать отношения двух стран. Он также сообщил, что рассчитывает в будущем встретиться с председателем Китая и полагает, что его слова о нем не будут иметь последствий.

При этом в посольстве КНР в Вашингтоне уже призвали американскую сторону немедленно предпринять серьезные действия, чтобы устранить негативные последствия и соблюдать свои собственные обязательства, в противном случае ей придется понести все последствия.

Ранее, 18 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.