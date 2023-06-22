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Байден прокомментировал свое высказывание о диктаторстве Си Цзиньпина

Байден заявил, что его слова о Си Цзиньпине не мешают нормализации отношений США и КНР
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Джо Байден полагает, что его высказывания в адрес председателя Китая Си Цзиньпина не подрывают попытки нормализовать отношения двух стран.

20 июня Байден, обсуждая ситуацию с воздушным шаром, пролетевшим через территорию США ранее в этом году, заявил о Си Цзиньпине: «Вот что является большим смущением для диктаторов, когда они не знали, что произошло».

На совместной с премьером Индии Нарендрой Моди пресс-конференции в Белом доме 22 июня президента США спросили, считает ли он, что его слова подрывают или осложняют процесс нормализации отношений Вашингтона и Пекина.

«Ответ на [этот вопрос] — нет», — сказал Байден.

Он заявил, что рассчитывает в будущем встретиться Си Цзиньпином и полагает, что его высказывание о нем не будет иметь последствий.

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При этом в посольстве КНР в Вашингтоне уже призвали американскую сторону немедленно предпринять серьезные действия, чтобы устранить негативные последствия и соблюдать свои собственные обязательства, в противном случае ей придется понести все последствия.

В свою очередь, программный координатор Российского совета по международным делам Константин Суховерхов заявил в разговоре с «Известиями», что высказывания Байдена в адрес Си Цзиньпина свидетельствует о том, что Вашингтон демонстрирует одну позицию, а в уме может держать совершенно другую.

После этого высказывания американского президента телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что высокопоставленные американские чиновники были застигнуты врасплох словами Байдена о Си Цзиньпине.

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