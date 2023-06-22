Пекин пригрозил последствиями за слова Байдена о Си Цзиньпине

Посольство КНР в Вашингтоне решительно отреагировало на слова президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, сообщает CNN.



«Мы призываем американскую сторону немедленно предпринять серьезные действия, чтобы устранить негативные последствия и соблюдать свои собственные обязательства. В противном случае ей придется понести все последствия», — отмечается в сообщении посольства КНР, распространенном в четверг, 22 июня.

Кроме того, в заявлении говорится, что китайский народ и правительство не приемлют политических провокаций против своего лидера и намерены решительно реагировать.

Ранее 20 июня Байден, обсуждая ситуацию с воздушным шаром, пролетевшим через территорию США ранее в этом году, заявил о Си Цзиньпине: «Вот что является большим смущением для диктаторов, когда они не знали, что произошло».

Программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов заявил, что высказывание американского президента в адрес китайского лидера свидетельствует о том, что Вашингтон демонстрирует одну позицию, а в уме может держать совершенно другую.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что слова Байдена о диктаторском режиме Си Цзиньпина противоречат проявлениям внешней политики США.