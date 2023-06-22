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Пекин пригрозил последствиями за слова Байдена о Си Цзиньпине

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Посольство КНР в Вашингтоне решительно отреагировало на слова президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, сообщает CNN.

«Мы призываем американскую сторону немедленно предпринять серьезные действия, чтобы устранить негативные последствия и соблюдать свои собственные обязательства. В противном случае ей придется понести все последствия», — отмечается в сообщении посольства КНР, распространенном в четверг, 22 июня.

Кроме того, в заявлении говорится, что китайский народ и правительство не приемлют политических провокаций против своего лидера и намерены решительно реагировать.

Ранее 20 июня Байден, обсуждая ситуацию с воздушным шаром, пролетевшим через территорию США ранее в этом году, заявил о Си Цзиньпине: «Вот что является большим смущением для диктаторов, когда они не знали, что произошло».

Президент США Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов заявил, что высказывание американского президента в адрес китайского лидера свидетельствует о том, что Вашингтон демонстрирует одну позицию, а в уме может держать совершенно другую.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что слова Байдена о диктаторском режиме Си Цзиньпина противоречат проявлениям внешней политики США.

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