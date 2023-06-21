В Кремле назвали противоречивыми слова Байдена о диктаторском режиме КНР

Слова американского президента Джо Байдена о диктаторском режиме председателя КНР Си Цзиньпина являются противоречивым проявлением внешней политики США. Об этом 21 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«С одной стороны, конечно, это весьма противоречивые проявления внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости, которое стало неприемлемым для огромного количества государств. Мы видели недавно информацию о контактах госсекретаря США в Пекине о разных примирительных заявлениях, а тут непонятная компенсация со стороны главы государства. Впрочем, это их дело. У нас есть свои очень плохие отношения с США и очень хорошие с КНР», — заявил Песков.

Накануне Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. По мнению американского лидера, его китайский коллега был недоволен тем, как разрешился инцидент с воздушным шаром в феврале. Президент США высказался таким образом о китайском лидере менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между государствами.



19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что глава со сбитым китайским аэростатом в американо-китайских отношениях должна быть закрыта.



Тогда же председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что контакты двух стран должны основываться на «взаимном уважении и искренности». Он также выразил надежду, что визит американского госсекретаря внесет позитивный вклад в стабилизацию межгосударственной обстановки.

Энтони Блинкен прибыл в Китай днем ранее, 18 июня. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.



4 февраля после нескольких дней наблюдения военные сбили над Южной Каролиной китайский аэростат. В КНР заверили, что назначение зонда «носило гражданский характер» и он отклонился от курса из-за ветра. В Пентагоне в свою очередь утверждали, что шар служил для сбора разведданных.

В связи с инцидентом Вашингтону было сделано серьезное представление. Президент США, в свою очередь оценивая отношения с КНР после произошедшего, указал, что они несильно пострадали.