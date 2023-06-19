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Си Цзиньпин заявил о важности взаимодействия с США на принципах взаимного уважения

Си Цзиньпин понадеелся, что визит Блинкена в КНР послужит стабилизации отношений
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Председатель КНР Си Цзиньпинь на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае заявил, что взаимодействие двух стран должно основываться на «взаимном уважении и искренности». Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

«Председатель Си заявил, что межгосударственное взаимодействие всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности», — написала Хуа Чуньин в Twitter.

Си Цзиньпинь также выразил надежду на то, что визит госсекретаря США внесет позитивный вклад в стабилизацию отношений между двумя странами, уточнила Чуньин.

Кроме того сообщается, что председатель КНР позитивно оценил прогресс, достигнутый сторонами в некоторых конкретных вопросах в ходе встречи.

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Ранее в этот день, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с Блинкеном заявил, что Китай не согласится на компромиссы по тайваньскому вопросу, а США должны прекратить раздувать теорию «китайской угрозы».

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