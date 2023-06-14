Пекин потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая

США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и наносить ущерб его интересам развития. Об этом 14 июня заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава МИД КНР еще раз изложил Блинкену позицию Пекина по тайваньскому и другим ключевым вопросам.

«Американская сторона должна проявить уважение, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, прекратить ради конкуренции наносить ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая», — цитирует Цинь Гана Центральное телевидение Китая.

В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер отметил, что Блинкен в ходе разговора с китайским министром иностранных дел заявил о важности поддержания открытыми линий связи между Вашингтоном и Пекином для избежания конфликтов.

«Он также затронул ряд двусторонних и мировых проблем и четко дал понять, что США продолжат использовать дипломатические усилия, чтобы поднимать вызывающие беспокойство вопросы и обсуждать сферы потенциального сотрудничества», — сообщил пресс-секретарь журналистам.

Ранее, 7 июня, посол США в КНР Николас Бернс заявил, что Вашингтон добивается того, чтобы материковый Китай взял на себя обязательства не применять силу в отношении Тайваня. По его словам, «судьба глобальной экономики» зависит от сохранения мира в Тайваньском проливе.

3 июня шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что ухудшение конфликта в Тайваньском проливе будет иметь сокрушительный характер, США же намерены сохранить мирную ситуацию в регионе. Конкуренция Вашингтона с Пекином не должна перерасти «в военный конфликт».

Американский лидер Джо Байден 21 мая выразил надежду на скорое потепление в отношениях Вашингтона и Пекина. Он подчеркнул, что у двух стран должна быть открытая горячая линия связи.

В свою очередь, представитель МИД КНР Мао Нин сказала, что Китай не уверен, что Вашингтон действительно хочет наладить с ним контакты, поскольку Белый дом продолжает вводить санкции, в том числе технологические, в отношении Пекина.

В апреле председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки, предается несбыточным мечтаниям».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.