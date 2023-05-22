Китай заявил о недоверии желанию США наладить отношения

Китай не уверен, что США действительно хотят наладить с ним контакты, поскольку Белый дом продолжает вводить санкции, в том числе технологические, в отношении Пекина, заявила в понедельник, 22 мая, представитель МИД КНР Мао Нин.

«Американцы, с одной стороны, просят поддерживать коммуникацию, а с другой — подавляют и сдерживают Китай любыми возможными способами», — цитирует дипломата Bloomberg.

Она подчеркнула, что США вводят санкции в отношении чиновников, структур и компаний Китая.

«Каковы искренность и смысл такого общения?» — задалась вопросом Мао Нин.

Она призвала США отменить санкции и создать благоприятные условия для диалога Пекина и Вашингтона.

На этой неделе ожидается встреча министра коммерции Китая Ван Вэньтао с министром торговли США Джиной Раймондо и торговым представителем Вашингтона Кэтрин Тай.

Накануне президент США Джо Байден выразил надежду на скорое потепление в отношениях Вашингтона и Пекина. Он подчеркнул, что у США и Китая должна быть открытая горячая линия связи.

Ранее, 17 мая, глава Белого дома заявил, что скоро встретится с лидером Китая Си Цзиньпином. Подробностей он не привел.

11 мая помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам Ван И обсудили на встрече в Вене спецоперацию РФ на Украине и Тайвань.

До этого, 8 мая, глава МИД Китая Цинь Ган в ходе состоявшейся встречи с послом США Николасом Бернсом отметил, что США должны глубоко переосмыслить политический курс в отношении Пекина.

В начале мая агентство Bloomberg сообщило, что США занимаются подготовкой пакета военной помощи для Тайваня.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.