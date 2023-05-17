Байден заявил о скорой встрече с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден заявил, что скоро с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом глава Белого дома заявил 17 мая журналистам.

«Достаточно скоро мы встретимся», — подчеркнул он.

На дополнительные вопросы журналистов политик не ответил.

Ранее, 11 мая, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам Ван И обсудили на встрече в Вене спецоперацию РФ на Украине и Тайвань. В Белом доме тогда отметили, что встреча стала частью продолжения усилий по поддержанию открытых линий коммуникации.

До этого, 8 мая, глава МИД Китая Цинь Ган в ходе состоявшейся встречи с послом США Николасом Бернсом отметил, что США должны глубоко переосмыслить политический курс в отношении Пекина.

В начале мая агентство Bloomberg сообщило, что США занимаются подготовкой пакета военной помощи для Тайваня. Уже сейчас конгресс страны уполномочил американского президента направить до $1 млрд из запасов страны на «поддержку островной демократии».

В конце апреля Военно-морские силы США объявили о старте испытаний пяти подводных беспилотников, которые могут «в корне поменять ситуацию» в Тайваньском проливе. Отмечалось, что новые беспилотники обладают потенциалом скрытой установки мин.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.