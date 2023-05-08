Пекин призвал Вашингтон переосмыслить стратегию в отношении Китая

США должны глубоко переосмыслить политический курс в отношении Пекина. Об этом 8 мая заявил глава МИД Китая Цинь Ган в ходе состоявшейся встречи с послом США Николасом Бернсом.

«Надеюсь, что американская сторона глубоко переосмыслит [свою стратегию в отношении Пекина] и будет идти на сближение в сотрудничестве с КНР, содействовать тому, чтобы отношения двух стран вышли из сложной ситуации и вернулись в нормальное русло», — говорится в сообщении на сайте китайского МИД.

Глава китайской дипломатии напомнил, что в ноябре прошлого года на встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на острове Бали стороны достигли «важного консенсуса». Однако США сделали «ряд ошибочных заявлений и неверных действия», которые разрушили положительную тенденцию.

Цинь отметил, что Вашингтону следует правильно подходить к тайваньскому вопросу. Пекин не смирится с ситуацией, когда в Белом доме заявляют о диалоге с Китаем, одновременно поставляя вооружение на Тайвань, заключил он.

Ранее, 6 мая, агентство Bloomberg сообщило, что США занимаются подготовкой пакета военной помощи для Тайваня, которую американская администрация намерена передать по ускоренной процедуре. Уже сейчас конгресс страны уполномочил американского президента направить до $1 млрд из запасов страны на «поддержку островной демократии».

В конце апреля Военно-морские силы США объявили о старте испытаний пяти подводных беспилотников, которые могут «в корне поменять ситуацию» в Тайваньском проливе. Отмечалось, что новые беспилотники обладают потенциалом скрытой установки мин.

6 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки, предается несбыточным мечтаниям».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.