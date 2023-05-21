Байден выразил надежду на скорое потепление в отношениях США и Китая
Президент США Джо Байден выразил надежду на скорое потепление в отношениях Вашингтона и Пекина. Об этом он заявил в воскресенье, 21 мая, на пресс-конференции на полях саммита G7 в Хиросиме.
Как отметил американский лидер, у США и Китая должна быть открытая горячая линия связи. Об этом он договорился с председателем КНР Си Цзиньпином на конференции на Бали, напомнил Байден.
«А потом случилась эта глупость с аэростатом, <...> его сбили, и всё изменилось в том, что касается разговоров друг с другом. Я думаю, вы увидите, как очень скоро начнется потепление», — сказал глава Белого дома.
В феврале в США заявили о пролетающем над территорией страны разведывательном аэростате. Объект появился в зоне наблюдения американских служб безопасности на севере страны. На следующие сутки американские военные по распоряжению Байдена сбили аэростат у Восточного побережья.
В китайском МИДе подтвердили, что аэростат прилетел с их территории, однако отметили, что это гражданский дирижабль, используемый в научных исследованиях.