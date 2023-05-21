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Байден выразил надежду на скорое потепление в отношениях США и Китая

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Джо Байден выразил надежду на скорое потепление в отношениях Вашингтона и Пекина. Об этом он заявил в воскресенье, 21 мая, на пресс-конференции на полях саммита G7 в Хиросиме.

Как отметил американский лидер, у США и Китая должна быть открытая горячая линия связи. Об этом он договорился с председателем КНР Си Цзиньпином на конференции на Бали, напомнил Байден.

«А потом случилась эта глупость с аэростатом, <...> его сбили, и всё изменилось в том, что касается разговоров друг с другом. Я думаю, вы увидите, как очень скоро начнется потепление», — сказал глава Белого дома.

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В феврале в США заявили о пролетающем над территорией страны разведывательном аэростате. Объект появился в зоне наблюдения американских служб безопасности на севере страны. На следующие сутки американские военные по распоряжению Байдена сбили аэростат у Восточного побережья.

В китайском МИДе подтвердили, что аэростат прилетел с их территории, однако отметили, что это гражданский дирижабль, используемый в научных исследованиях.

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