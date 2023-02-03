В Китае признали своим воздушный шар над США

В МИД Китая заявили, что аэростат, который замечен над территорией США, действительно прилетел из КНР, однако это гражданский аппарат для научных исследований, который оказался там непреднамеренно. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 февраля.

«Это гражданский дирижабль, используемый в исследовательских, в основном метеорологических, целях. Под влиянием западных ветров и с ограниченными возможностями самоуправления дирижабль далеко отклонился от запланированного курса», — сообщили в китайском МИД.

В ведомстве отметили, что сожалеют о непреднамеренном вхождении дирижабля в воздушное пространство США, а также подчеркнули, что продолжают поддерживать контакт с американской стороной по этому поводу.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что пролетающий над США разведывательный воздушный шар не представляет опасности для населения. Как отметили представители оборонного ведомства, сбивать его пока не планируется.

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин призвала главу государства Джо Байдена как можно скорее сбить наблюдательный воздушный шар. Она также отметила, что экс-президент США Дональд Трамп не допустил бы ничего подобного.

Как рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель полковник Игорь Маликов, аэростат достаточно сложно сбить, хоть он и медленный.