Летчик-испытатель рассказал, почему США не сбивают разведывательный шар

Разведывательный аэростат достаточно сложно сбить, хоть он и медленный. Об этом 3 февраля «Известиям» сообщил заслуженный летчик-испытатель полковник Игорь Маликов.

«Во-первых, он летит высоко, километрах до 30, туда никто не забирается, даже истребители. У него маленькая отражающая поверхность, он для этого делается из специального пластика, на который трудно навести ракету с радиолокационной головкой. И ракеты тепловые на него не очень реагируют. Его расстреливать надо из «дробовика», чтобы много дырок на нем наделать», — сказал эксперт.

Маликов добавил, что в СССР был спроектирован специальный высотный самолет М-17 с башенкой с шестиствольной скорострельной пушкой, которая должна была сбивать такие цели.

В период Холодной войны и НАТО, и СССР активно занимались программами высотных аэростатов, отметил Маликов.

«Поднимая и опуская высоту аэростата, ты можешь контролировать его курс. Он способен сутками летать в определенном районе. При этом он может нести разведывательное оборудование, оружие, пропагандистскую литературу. Но не все были шпионами. Научное серьезное применение у подобных аппаратов также было», — заключил он.

Накануне день пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что пролетающий над США разведывательный воздушный шар не представляет опасности для населения. Как отметили представители оборонного ведомства, сбивать его пока не планируется. Предполагается, что шар был запущен КНР.

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин призвала главу государства Джо Байдена как можно скорее сбить наблюдательный воздушный шар. Она также отметила, что экс-президент США Дональд Трамп не допустил бы ничего подобного.

Военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» выразил сомнения по поводу того, что шар может быть китайским. Он отметил, что Вашингтону сейчас выгодно «показать агрессивность» Пекина. Кроме того, эксперт сообщил, что не всегда выгодно сбивать такой зонд, ведь он «стоит копейки», а ракета, которая будет выпущена, «стоит миллионы».