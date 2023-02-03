Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт отверг возможное повышение цен на бензин в России
Мир
В Вене заявили о невозможности сохранить политический нейтралитет из-за Украины
Общество
Путин на совещании с членами Совбеза РФ обсудил борьбу с терроризмом
Экономика
В Крыму приняли постановление о национализации имущества украинских бизнесменов
Экономика
Средний чек покупок в московских ТЦ с 2019 года вырос почти вдвое
Мир
Вучич указал на стойкость России перед санкциями
Мир
Боррель заявил о готовности Евросоюза к переговорам по Украине
Мир
Песков назвал уткой сообщение о якобы предложении ЦРУ мирного плана по Украине
Мир
В Киеве предложили ЕК проводить еженедельные брифинги по антироссийским санкциям
Мир
Bloomberg узнало сроки поставки на Украину дальнобойных снарядов для HIMARS
Мир
В МИД Турции усомнились в союзнических отношениях с закрывшими консульства странами
Мир
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией

Эксперт заявил об отсутствии у США доказательств причастности КНР к запуску шара

Военный эксперт Литовкин: у США нет доказательств, что наблюдательный шар был запущен КНР
0
Фото: REUTERS/Chase Doak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цель запуска наблюдательного воздушного шара над США может быть разной. У Вашингтона нет доказательств, что зонд был запущен Пекином. Об этом 3 февраля «Известиям» сообщил военный обозреватель Виктор Литовкин.

Первый Блинкен комом: с чем госсекретарь США летит в Пекин
И почему прорыв в китайско-американских отношениях маловероятен

Ранее в этот день пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что пролетающий над США разведывательный воздушный шар не представляет опасности для населения. Как отметили представители оборонного ведомства, сбивать его пока не планируется. Предполагается, что шар был запущен КНР.

«Шар, наполненный гелием или любым газом, который легче воздуха, используется, например, для наблюдения за полем боя, с целью получить данные о размещении вероятного противника. Также ни одна пусковая установка баллистических ракет «земля-земля» не производит пуск или выстрел без получения данных о температуре воздуха на том или ином уровне атмосферы. Это называется метеорологическая разведка», — сказал Литовкин.

По его словам, не всегда выгодно сбивать такой зонд, ведь он «стоит копейки», а ракета, которая будет выпущена, «стоит миллионы».

Также эксперт выразил сомнения по поводу того, что шар может быть китайским. Он отметил, что Вашингтону сейчас выгодно «показать агрессивность» Пекина.

«Сейчас американцы не сбирают шар, хотя утверждают, что это разведывательный шар Китая. Почему они утверждают, что это китайский шар — неизвестно. Можно говорить, что это точно китайский шар, когда вы возьмете в руки аппаратуру, которая под ним подвешена. Доказательств нет, есть только взбудораживание СМИ», — сказал Литовкин.

Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин призвала главу государства Джо Байдена как можно скорее сбить наблюдательный воздушный шар. Она также отметила, что экс-президент США Дональд Трамп не допустил бы ничего подобного.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023