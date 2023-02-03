Эксперт заявил об отсутствии у США доказательств причастности КНР к запуску шара

Цель запуска наблюдательного воздушного шара над США может быть разной. У Вашингтона нет доказательств, что зонд был запущен Пекином. Об этом 3 февраля «Известиям» сообщил военный обозреватель Виктор Литовкин.

Ранее в этот день пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что пролетающий над США разведывательный воздушный шар не представляет опасности для населения. Как отметили представители оборонного ведомства, сбивать его пока не планируется. Предполагается, что шар был запущен КНР.

«Шар, наполненный гелием или любым газом, который легче воздуха, используется, например, для наблюдения за полем боя, с целью получить данные о размещении вероятного противника. Также ни одна пусковая установка баллистических ракет «земля-земля» не производит пуск или выстрел без получения данных о температуре воздуха на том или ином уровне атмосферы. Это называется метеорологическая разведка», — сказал Литовкин.

По его словам, не всегда выгодно сбивать такой зонд, ведь он «стоит копейки», а ракета, которая будет выпущена, «стоит миллионы».

Также эксперт выразил сомнения по поводу того, что шар может быть китайским. Он отметил, что Вашингтону сейчас выгодно «показать агрессивность» Пекина.

«Сейчас американцы не сбирают шар, хотя утверждают, что это разведывательный шар Китая. Почему они утверждают, что это китайский шар — неизвестно. Можно говорить, что это точно китайский шар, когда вы возьмете в руки аппаратуру, которая под ним подвешена. Доказательств нет, есть только взбудораживание СМИ», — сказал Литовкин.

Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин призвала главу государства Джо Байдена как можно скорее сбить наблюдательный воздушный шар. Она также отметила, что экс-президент США Дональд Трамп не допустил бы ничего подобного.