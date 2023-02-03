Байдена призвали сбить китайский наблюдательный зонд в небе над США

Президенту США Джо Байдену стоит незамедлительно сбить наблюдательный воздушный шар в небе над страной. Об этом 2 февраля написала член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в своем Twitter-аккаунте.

«Байден должен немедленно сбить китайский шпионский шар. Президент [США Дональд] Трамп никогда бы этого не потерпел. Президент Трамп никогда бы не потерпел многие вещи, происходящие с Америкой», — заявила конгрессвумен.

Ранее в этот же день пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что пролетающий над территорией США разведывательный воздушный шар не представляет опасности для населения. Как отметили представители оборонного ведомства, сбивать его пока не планируется.

Предполагается, что шар был запущен разведывательными силами КНР. Администрация США уже связалась с Пекином через своих дипломатов и оповестила местные власти о готовности сделать всё необходимое для защиты граждан, территории и конфиденциальной информации.

23 ноября сообщалось, что за несколько месяцев в ограниченном воздушном пространстве над Вашингтоном были обнаружены сотни беспилотников китайского производства. Речь идет о развлекательных дронах, однако сенаторы США обеспокоились из-за потенциальной шпионской угрозы.