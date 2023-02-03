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В США заявили об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР

Пентагон заявил об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР над территорией США
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Фото: Commons.wikimedia.org/David B. Gleason
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Пролетающий над территорией США разведывательный воздушный шар не представляет опасности для населения. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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Он подчеркнул, что летающий объект находится выше уровня, на котором осуществляются коммерческие рейсы. Кроме того, по словам Райдера, уже были приняты экстренные меры для защиты секретной информации.

По последним данным, воздушный шар был замечен в небе над территорией штата Монтана. Как отметили представители оборонного ведомства, сбивать его пока не планируется.

«Шар в настоящее время перемещается на высоте значительно большей, чем та, на которой осуществляют коммерческие авиаперевозки, и не представляет какой-либо военной или физической угрозы для людей на земле», — добавил представитель Пентагона.

Воздушный аппарат появился в зоне наблюдения американских служб безопасности на севере страны несколько дней назад. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады.

Предполагается, что шар был запущен разведывательными силами КНР. Администрация США уже связалась с Пекином через своих дипломатов и оповестила местные власти о готовности сделать всё необходимое для защиты граждан, территории и конфиденциальной информации.

Ранее, 23 ноября, стало известно, что за несколько месяцев в ограниченном воздушном пространстве над Вашингтоном были обнаружены сотни беспилотников китайского производства. Речь идет о развлекательных дронах, однако сенаторы США обеспокоились из-за потенциальной шпионской угрозы.

По информации издания, американские федеральные чиновники и эксперты по производству беспилотных летательных аппаратов провели секретные брифинги комитетов сената по внутренней безопасности, торговле и разведке в связи с возможным шпионажем.

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