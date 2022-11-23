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Politico узнала о тревоге властей США из-за полетов китайских дронов над Вашингтоном

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Фото: Getty Images/Win McNamee
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Сотни беспилотников китайского производства были обнаружены в ограниченном воздушном пространстве над Вашингтоном в последние месяцы, что вызывает обеспокоенность властей США. Об этом написала газета Politico в среду, 23 ноября.

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«Сенаторы встревожены потенциальной китайской шпионской угрозой из-за дронов над Вашингтоном», — говорится в статье.

Речь идет о развлекательных дронах, произведенных китайской компанией DJI, пользователи которых запускают их над запретными зонами вокруг столицы страны.

По информации издания, американские федеральные чиновники и эксперты по производству беспилотных летательных аппаратов провели секретные брифинги комитетов сената по внутренней безопасности, торговле и разведке по развитию в связи с угрозой китайского шпионажа.

В статье приводятся слова сенатора Марко Рубио, который всерьез обеспокоен таким положением дел.

«Любой технологический продукт, созданный в Китае или китайских компаниях, сопряжен с реальным риском и потенциальной уязвимостью, которая может быть использована как сейчас, так и во время конфликта», — сказал в интервью изданию Рубио.

Авторы материала сообщают, что, по данным Федерального авиационного управления страны, в Соединенных Штатах Америки в настоящее время зарегистрировано более 870 тыс. дронов, а к 2024 году в стране будет зарегистрировано уже более 2,3 млн беспилотных летательных аппаратов.

16 ноября глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум обвинил Китай в слежке за политиками. По его словам, разведка КНР «установила контакты с потенциальными кандидатами в депутаты и учеными». По мнению главы MI5, Китай и другие иностранные государства заинтересованы также в частной переписке британских политиков, в связи с чем призвал их соблюдать меры предосторожности. Каких-либо доказательств в подтверждение своих обвинений Маккаллум не привел.

До этого, 6 ноября сообщалось, что Япония собирается подписать в декабре военный пакт с Великобританией, который усилит сотрудничество стран с США в Индо-Тихоокеанском регионе, поскольку союзники видят угрозу от Китая. Отмечалось, что заключение пакта упростит проведение совместных учений и послужит развитию сотрудничества в сфере логистики между странами.

В июле правительство Японии заявляло, что обеспокоено усилением военного потенциала Китая и сотрудничеством с Россией. Там отмечалось, что КНР стремится создать армию мирового класса к середине XXI века.

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