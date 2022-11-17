Реклама
Прямой эфир
Мир
Под Донецком нашли двигатель американской ракеты с истекшим гарантийным сроком
Армия
Эксперт оценил эффективность украинской ПВО при массированных обстрелах
Мир
Международный паралимпийский комитет лишил членства Белоруссию
Мир
ОАЭ, Египет и Турция стали популярными новогодними направлениями у россиян
Мир
Военные Мьянмы выпустили по амнистии более 6 тыс. заключенных
Происшествия
Украинские националисты обстреляли Донецк из американских HIMARS
Мир
Байден поздравил республиканцев с получением контроля над палатой представителей
Общество
В России предложили упростить продажу жилья с детскими долями
Мир
За год отдых в Турции подорожал на 70%
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Общество
На лечение больных ВИЧ из новых регионов предложили выделить допфинансирование
Армия
Новейший морской тральщик «Петр Ильичёв» вошел в состав Тихоокеанского флота

Британская разведка обвинила Китай в слежке за политиками

0
Фото: REUTERS/UK Parliament/Jessica Taylor
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайская разведка нацелилась на британских политиков и бизнесменов. Об этом заявил глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум в среду, 16 ноября.

Только между нами: как обнаружить незаконное прослушивание
Эксперты дали советы, как обезопасить себя от перехвата конфиденциальных данных

Как пишет Bloomberg со ссылкой на Макаллума, разведка КНР «установила контакты с потенциальными кандидатами в депутаты и учеными».

«Методы включают использование социальной сети LinkedIn или приглашения в полностью оплачиваемые поездки за границу, которые, по словам начальника разведки, должны казаться «слишком хорошими, чтобы быть правдой», — говорится в публикации.

По мнению главы MI5, Китай и другие иностранные государства заинтересованы также в частной переписке британских политиков, в связи с чем призвал их соблюдать меры предосторожности. Каких-либо доказательств в подтверждение своих обвинений Маккауллум не привел.

Агентство отмечает, что Китай уже отрицал вмешательство во внутренние дела других стран.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак пытался смягчить отношения с КНР, отказавшись от описания ее как «системной угрозы», назвав ее «системным вызовом». Кроме того, лидеры КНР и Британии должны были встретиться на полях G20, однако переговоры отменились.

Ранее, 6 ноября, премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса обвинили в прослушке, слежке и целой сети наблюдателей за политиками, бизнесменами и журналистами. Как сообщается, сеть по сбору разведданных, направленная на манипулирование и шантаж, опутала страну и, возможно, всё еще действует.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022