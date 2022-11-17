Британская разведка обвинила Китай в слежке за политиками

Китайская разведка нацелилась на британских политиков и бизнесменов. Об этом заявил глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум в среду, 16 ноября.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на Макаллума, разведка КНР «установила контакты с потенциальными кандидатами в депутаты и учеными».

«Методы включают использование социальной сети LinkedIn или приглашения в полностью оплачиваемые поездки за границу, которые, по словам начальника разведки, должны казаться «слишком хорошими, чтобы быть правдой», — говорится в публикации.

По мнению главы MI5, Китай и другие иностранные государства заинтересованы также в частной переписке британских политиков, в связи с чем призвал их соблюдать меры предосторожности. Каких-либо доказательств в подтверждение своих обвинений Маккауллум не привел.

Агентство отмечает, что Китай уже отрицал вмешательство во внутренние дела других стран.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак пытался смягчить отношения с КНР, отказавшись от описания ее как «системной угрозы», назвав ее «системным вызовом». Кроме того, лидеры КНР и Британии должны были встретиться на полях G20, однако переговоры отменились.

Ранее, 6 ноября, премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса обвинили в прослушке, слежке и целой сети наблюдателей за политиками, бизнесменами и журналистами. Как сообщается, сеть по сбору разведданных, направленная на манипулирование и шантаж, опутала страну и, возможно, всё еще действует.