Шеф Пентагона высказался о разрушительности конфликта в Тайване

Ухудшение конфликта в Тайваньском проливе будет иметь сокрушительный характер, США же намерены сохранить мирную ситуацию в регионе. Об этом в субботу, 3 июня, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Не питайте заблуждений: конфликт в Тайваньском проливе будет разрушительным. По этой причине мы полны решимости поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе», — цитирует его слова на региональном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» «РИА Новости».

Такой сценарий развития событий поставит под угрозу безопасность коммерческих морских путей и глобальных цепочек поставок, считает Остин. При этом, по его мнению, такого исхода можно избежать.

Также шеф Пентагона подчеркнул, что США не намерены вступать в холодную войну с КНР и их конкуренция не должна перерасти «в военный конфликт».

Президент США Джо Байден 21 мая выразил надежду на скорое потепление в отношениях Вашингтона и Пекина. Он подчеркнул, что у США и Китая должна быть открытая горячая линия связи.

В свою очередь, представитель МИД КНР Мао Нин сказала, что Китай не уверен, что США действительно хотят наладить с ним контакты, поскольку Белый дом продолжает вводить санкции, в том числе технологические, в отношении Пекина.

6 мая агентство Bloomberg сообщило, что США занимаются подготовкой пакета военной помощи для Тайваня, которую американская администрация намерена передать по ускоренной процедуре. Уже сейчас конгресс страны уполномочил американского президента направить до $1 млрд из запасов страны на «поддержку островной демократии».

До этого, 6 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки, предается несбыточным мечтаниям».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии Гоминьдан во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.