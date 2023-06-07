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США заявили о намерении обязать Пекин отказаться от применения силы против Тайваня

Посол США в КНР Бернс: Вашингтон хочет, чтобы Пекин обязался не применять силу против Тайваня
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Фото: Global Look Press/Lin Jian
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Вашингтон добивается того, чтобы материковый Китай взял на себя обязательства не применять силу в отношении Тайваня. Об этом заявил 7 июня посол США в КНР Николас Бернс, выступая на конференции.

«Очень важно, чтобы правительство Китайской Народной Республики взяло обязательство по мирному урегулированию противоречий в [Тайваньском] проливе», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Пекин пока этого не сделал.

Также посол отметил позицию Белого дома в том, чтобы Китай взял на себя обязательства по поддержанию регулярного диалога высокого уровня в политической и военной сферах. Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином, подчеркнул Бернс.

«По нашему мнению, мы должны разговаривать, должны общаться постоянно. И мы продолжим занимать такую позицию по отношению к КНР», — сказал он.

По его словам, «судьба глобальной экономики» зависит от сохранения мира в Тайваньском проливе.

Ранее, 3 июня, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что ухудшение конфликта в Тайваньском проливе будет иметь сокрушительный характер, США же намерены сохранить мирную ситуацию в регионе. Конкуренция Вашингтона с Пекином не должна перерасти «в военный конфликт».

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Американский лидер Джо Байден 21 мая выразил надежду на скорое потепление в отношениях Вашингтона и Пекина. Он подчеркнул, что у двух стран должна быть открытая горячая линия связи.

В свою очередь, представитель МИД КНР Мао Нин сказала, что Китай не уверен, что Вашингтон действительно хочет наладить с ним контакты, поскольку Белый дом продолжает вводить санкции, в том числе технологические, в отношении Пекина.

В апреле председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки, предается несбыточным мечтаниям».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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