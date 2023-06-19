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Ван И на встрече с Блинкеном потребовал прекратить раздувать теорию «китайской угрозы»

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Китай не согласится на компромиссы по тайваньскому вопросу, США должны прекратить раздувать теорию «китайской угрозы», заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом 19 июня сообщило Центральное телевидение Китая.

Во время встречи с Блинкеном Ван И обратил особое внимание на анализ сути тайваньского вопроса, отметив, что сохранение национального единства всегда будет в центре важнейших интересов Китая. «По этому (тайваньскому) вопросу для Китая нет места для каких-либо компромиссов», — отметил он.

Также политик указал на то, что США должны придерживаться принципа «одного Китая», установленного в трех совместных американо-китайских коммюнике, уважать суверенитет и территориальную целостность Китая. Также он отметил, что американская сторона не должна поддерживать независимость Тайваня.

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Ранее, 18 июня, стало известно, что Блинкен прибыл с визитом в Пекин. Он стал первым за пять лет высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай на фоне «холодных двусторонних связей».

14 июня министр Цинь Ган в ходе разговора с Энтони Блинкеном потребовал от Соединенных Штатов прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и наносить ущерб интересам развития страны. При этом Блинкен во время разговора четко дал понять, что США продолжат использовать дипломатические усилия, чтобы поднимать вызывающие беспокойство вопросы и обсуждать сферы потенциального сотрудничества.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии Гоминьдан во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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