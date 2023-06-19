Ван И на встрече с Блинкеном потребовал прекратить раздувать теорию «китайской угрозы»

Китай не согласится на компромиссы по тайваньскому вопросу, США должны прекратить раздувать теорию «китайской угрозы», заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом 19 июня сообщило Центральное телевидение Китая.

Во время встречи с Блинкеном Ван И обратил особое внимание на анализ сути тайваньского вопроса, отметив, что сохранение национального единства всегда будет в центре важнейших интересов Китая. «По этому (тайваньскому) вопросу для Китая нет места для каких-либо компромиссов», — отметил он.

Также политик указал на то, что США должны придерживаться принципа «одного Китая», установленного в трех совместных американо-китайских коммюнике, уважать суверенитет и территориальную целостность Китая. Также он отметил, что американская сторона не должна поддерживать независимость Тайваня.

Ранее, 18 июня, стало известно, что Блинкен прибыл с визитом в Пекин. Он стал первым за пять лет высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай на фоне «холодных двусторонних связей».

14 июня министр Цинь Ган в ходе разговора с Энтони Блинкеном потребовал от Соединенных Штатов прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и наносить ущерб интересам развития страны. При этом Блинкен во время разговора четко дал понять, что США продолжат использовать дипломатические усилия, чтобы поднимать вызывающие беспокойство вопросы и обсуждать сферы потенциального сотрудничества.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии Гоминьдан во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.