Госсекретарь США Блинкен прибыл с визитом в Пекин

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Пекин. Об этом сообщило агентство Reuters 18 июня.

Ожидается, что за время своего визита он встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, стремясь установить открытые и прочные каналы связи, говорится в публикации. Также у него может состояться встреча и с председателем КНР Си Цзиньпином.

Агентство отмечает, что Блинкен за пять лет стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай на фоне «холодных двусторонних связей».

17 июня Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. Президент США надеется, что ему удастся обсудить с председателем КНР разногласия, которые к этому моменту есть у стран, и способы их уладить.

Министр Цинь Ган в ходе разговора с Энтони Блинкеном 14 июня потребовал от Соединенных Штатов прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и наносить ущерб интересам развития страны. При этом Блинкен во время разговора четко дал понять, что Соединенные Штаты продолжат использовать дипломатические усилия, чтобы поднимать вызывающие беспокойство вопросы и обсуждать сферы потенциального сотрудничества.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.