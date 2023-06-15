Тормозной путь: для чего Энтони Блинкен летит в Пекин

В конце недели, 18 июня, с визитом в Китай прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен. Поездка пройдет с «опозданием» в несколько месяцев — изначально дипломата ждали в Пекине в феврале, но визит был отменен из-за громкого инцидента с аэростатом, принятого американцами за шпиона. С тех пор проблемных моментов в отношениях США и Китая стало еще больше. На днях издание WSJ сообщило о планах китайцев следить за американцами с Кубы. Гавана и Пекин тут же опровергли эту информацию, но американо-китайские отношения такие сообщения явно не улучшают. О том, на каком фоне пройдет визит главного американского дипломата и есть ли в связях двух стран хоть какой-то позитив, — в материале «Известий».

За упокой

Февральский визит в Пекин американского госсекретаря Энтони Блинкена задумывался как логичное продолжение ноябрьской договоренности лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина решать противоречия двух держав путем переговоров, не давая конфликтам обернуться непредсказуемыми последствиями. Но зимой непредсказуемым путем пошла уже сама поездка Блинкена.

На фоне истерии со сбитым над США китайским аэростатом, который, по версии Пекина, был сбившимся с траектории метеорологическим спутником, а по версии американцев — шпионом, Блинкен отменил визит в Пекин на неопределенное время. Он заявил, что полет воздушного шара был «безответственным актом и явным нарушением суверенитета США и международного права, которое подорвало цель поездки».

С тех пор и без того натянутые отношения двух стран продолжили катиться по наклонной.

Одним из самых острых противоречий стало стремление США преградить китайцам доступ к самым продвинутым технологиям. Осенью 2022 года Вашингтон принял закон, серьезно ограничивающий экспорт в Китай американских чипов и продажу продукции, произведенной за пределами США по американским технологиям. А в феврале 2023-го Белый дом сумел продавить на аналогичные меры Японию и Нидерланды, где находятся ключевые производители оборудования для полупроводников.

В ответ (хотя официально Пекин не увязывал одно с другим) китайским компаниям, работающим в критически важных отраслях промышленности, дали указание не закупать чипы у американской компании Micron, против которой в КНР провели масштабную проверку.

Еще одним поводом для ссор стала далекая от политики тема: весной США ввели новые санкции против китайских компаний и граждан, которые якобы поставляли в Мексику сырье для производства наркотика фентанила. А 8 июня американский посол Николас Бернс заявил, что Китай делает недостаточно для того, чтобы остановить поток этого наркотика в Штаты.

На следующий день китайская гостелекомпания CGTN вышла с документальным фильмом об опиоидном кризисе в США, красной нитью которого стала мысль о том, что американцы валят всё с больной головы на здоровую, обвиняя Китай в кризисе, который сами себе создали.

Еще одним знаком того, что никаким примирением между двумя державами пока не пахнет, стал резонансный отказ китайской стороны от двусторонней встречи между главой минобороны КНР Ли Шанфу с американским визави в кулуарах июньского диалога по безопасности Шангри-Ла в Сингапуре. Тогда же Соединенные Штаты обнародовали видеозаписи, где видно, как китайское военное судно проходит в опасной близости от американского военного корабля в Тайваньском проливе, что дало сторонам еще один повод для обмена «любезностями».

И, наконец, в конце прошлой недели газета WSJ вбросила в американо-китайские противоречия новую «бомбу». По данным издания, Китай договорился с Кубой о размещении на ее территории своей секретной шпионской базы для слежки за США. И Пекин, и Гавана отвергли такие планы, а вот чиновники в США отреагировали уклончиво: информация издания не совсем корректна, слежку за американцами с острова китайцы ведут с 2019 года и Штаты, мол, работают над этим.

Недолгое за здравие

При всем этом комплексе проблем и противоречий контакты между представителями США и Китая все-таки случались. Причем в последние недели появились явные признаки активизации диалога. В мае в Вене прошла ранее не афишируемая двухдневная встреча главного китайского дипломата Ван И с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном. Ее итоги обе стороны не конкретизировали, но дружно охарактеризовали как «откровенные, субстантивные и конструктивные». Чуть позднее, по сообщениям ряда СМИ, в Китае побывал директор ЦРУ Уильям Бернс.

В конце мая в США прибыл новый посол Китая в США Се Фэн и пообещал, что будет стремиться улучшить американо-китайские отношения во времена «серьезных трудностей и проблем». Вскоре после этого китайский министр коммерции Ван Вэньтао посетил Штаты, где встретился с главой минторговли Джиной Раймондо и торговым представителем США Кэтрин Тай. А уже в начале июня помощник американского госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк и старший директор Совета национальной безопасности по Китаю Сара Беран побывали в Пекине для встреч с замглавы МИД КНР Ма Чжаосюем и другими китайскими дипломатами.

По итогам всех встреч американские представители неустанно повторяли одну и ту же мантру — о том, что Вашингтону и Пекину жизненно необходимо «поддерживать открытые линии связи». Продолжением этой линии, очевидно, и станет визит в Китай Энтони Блинкена 18 июня — первый случай приезда в Китай чиновника такого уровня со времени посещения Пекина в 2018 году тогдашним госсекретарем Майком Помпео. Пока ни одна из сторон не подтвердила визит, хотя источники американской прессы сообщили, что, помимо переговоров со своим визави Цинь Ганом Блинкен, вполне вероятно, будет принят и председателем КНР Си Цзиньпин.

Впрочем, в Пекине не сильно уповают на особую результативность поездки госсекретаря.

«Блинкен может включить в визит некоторые из проблемных тем и использовать их для продолжения раздувания «угрозы Китая», это указывает на то, что визит будет носить злонамеренный характер. Хотя Вашингтон утверждает, что пытается найти общий язык с Китаем, его истинное намерение — очернить и подавить Китай», — сказал, в частности, газете Global Times профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

По словам заместителя директора ИМЭМО РАН, возглавляющего Центр азиатско-тихоокеанских исследований, Александра Ломанова, принципиальное улучшение американо-китайских отношений невозможно. Прежде всего потому, что США взяли курс на сдерживание Китая и не готовы идти на какие-либо уступки. А у Китая, по словам эксперта, уже сложилось стойкое ощущение, что Штаты — ненадежный партнер, который не намерен выполнять ранее данные обещания, в первую очередь связанные с отказом от политической поддержки Тайваня. И в такой ситуации любые новые договоренности и обещания американцев не имеют для китайцев большого смысла.

— Так что максимум ожиданий в том, что визит Энтони Блинкена в КНР позволит остановить процесс дальнейшего ухудшения китайско-американских отношений на некоторое время — в лучшем случае до конца текущего года, — предположил эксперт в беседе с «Известиями».

Уже в будущем году Штаты ждут выборы президента. На фоне того, что с каждым электоральным циклом тема сдерживания и противодействия Китаю становится всё заметнее, ждать каких-то серьезных улучшений в 2024 году, когда все американские политики будут упражняться в выражении разной степени неодобрения Китая, просто не приходится, резюмировал Александр Ломанов.