Байден заявил о планах встретиться с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы

Президент США Джо Байден планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. Об этом 17 июня сообщает пресс-пул Белого дома.

«Я надеюсь, что в течение нескольких следующих месяцев я снова встречусь с Си Цзиньпином», — подчеркнул Байден.

Президент США надеется, что ему удастся обсудить с председателем КНР разногласия, которые к этому моменту есть у стран, и способы их уладить.

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном 14 июня потребовал от Соединенных Штатов прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и наносить ущерб интересам развития страны. При этом Блинкен во время разговора четко дал понять, что Соединенные Штаты продолжат использовать дипломатические усилия, чтобы поднимать вызывающие беспокойство вопросы и обсуждать сферы потенциального сотрудничества.

21 мая президент США выразил надежду на скорое потепление в отношениях США и КНР. По его мнению, у стран должна появиться открытая горячая линия связи.

Однако представитель МИД КНР Мао Нин 22 мая подчеркнула, что Китай не уверен, что Вашингтон действительно хочет наладить с ним контакты, поскольку Белый дом продолжает вводить санкции, в том числе технологические, в отношении Пекина.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.