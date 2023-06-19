Блинкен призвал КНР «закрыть главу» с китайским аэростатом

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что глава со сбитым китайским аэростатом в американо-китайских отношених должна быть закрыта.

«Мы сказали то, что надо было сказать, дали понять то, что надо было, чтобы этого не произошло вновь. <...> Эта глава должна быть закрыта», — отметил он по итогам визита в Китай в интервью телеканалу NBC 19 июня.

Блинкен прибыл в КНР накануне, его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также сбитого над Штатами китайского аэростата.

4 февраля после нескольких дней наблюдения американские военные сбили над Южной Каролиной китайский аэростат. В КНР заверили, что назначение зонда «носило гражданский характер» и отклонился от курса из-за ветра, в Пентагоне, свою очередь, утверждали, что шар служил для сбора разведданных.

В связи с инцидентом Вашингтону было сделано серьезное представление. Президент США Джо Байден, оценивая отношения с КНР после произошедшего, указал, что они не сильно пострадали.