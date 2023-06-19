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Блинкен на встрече с Си Цзиньпином заверил, что США не поддерживают независимость Тайваня

Блинкен на встрече с Си: США не поддерживают независимость Тайваня
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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США не поддерживают независимость Тайваня и не собираются вступать в конфликт с Китаем. Об этом 19 июня сообщил госсекретарь Содиненных Штатов Энтони Блинкен на встрече с главой КНР Си Цзиньпином.

«США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем», — передает слова Блинкена сайт китайского телеканала CCTV.

По его словам, американская сторона придерживается обязательств, взятых президентом Байденом, и не стремится к новой холодной войне. Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что США не собираются менять китайскую систему.

Блинен заявил, что в США, напротив, стремятся поддерживать коммуникации с Китаем и контролировать разногласия.

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Ранее в этот день глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с Блинкеном заявил, что Китай не согласится на компромиссы по тайваньскому вопросу, а США должны придерживаться принципа «одного Китая», а также прекратить раздувать теорию «китайской угрозы».

В этот же день Си Цзиньпинь на встрече с Блинкеном заявил, что взаимодействие двух стран должно основываться на «взаимном уважении и искренности». Он также выразил надежду, что визит госсекретаря США внесет позитивный вклад в стабилизацию отношений между двумя странами.

Ранее, 18 июня, стало известно, что Блинкен прибыл с визитом в Пекин. Он стал первым за пять лет высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай на фоне «холодных двусторонних связей».

При этом 14 июня министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время разговора с Энтони Блинкеном потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Но Блинкен во время разговора четко дал понять, что США продолжат использовать дипломатические усилия, чтобы поднимать вызывающие беспокойство вопросы и обсуждать сферы потенциального сотрудничества.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

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