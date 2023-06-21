Президент США Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Об этом во вторник, 20 июня, сообщило агентство Reuters.

Глава Белого дома отметил, что китайский лидер был недоволен тем, как разрешился инцидент с воздушным шаром в феврале, поскольку ситуация вышла из-под его контроля.

«Это большое разочарование для диктаторов — не знать, что происходит. [Летательный аппарат] не должен был оказаться там, где его обнаружили, он сбился с курса», — заявил Байден во время встречи, посвященной сбору средств для его предвыборной кампании в Калифорнии.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что глава со сбитым китайским аэростатом в американо-китайских отношениях должна быть закрыта.

Тогда же председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что контакты двух стран должны основываться на «взаимном уважении и искренности». Он также выразил надежду, что визит американского госсекретаря внесет позитивный вклад в стабилизацию межгосударственной обстановки.

Энтони Блинкен прибыл в Китай днем ранее, 18 июня. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также сбитого над американской территорией аэростата.

4 февраля после нескольких дней наблюдения военные сбили над Южной Каролиной китайский аэростат. В КНР заверили, что назначение зонда «носило гражданский характер» и отклонился от курса из-за ветра, в Пентагоне, свою очередь, утверждали, что шар служил для сбора разведданных.

В связи с инцидентом Вашингтону было сделано серьезное представление. Президент США, в свою очередь, оценивая отношения с КНР после произошедшего, указал, что они не сильно пострадали.