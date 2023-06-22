Американист допустил лицемерие Байдена в отношениях с Китаем

Высказывание президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина свидетельствует о том, что Вашингтон демонстрирует одну позицию, а в уме может держать совершенно другую. Об этом 22 июня «Известиям» заявил программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов.

20 июня Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Президент США высказался таким образом о китайском лидере менее чем через сутки после завершения визита в КНР американского госсекретаря Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между государствами.

«Визит Блинкена был направлен в первую очередь на то, чтобы не заводить в тупик коммуникацию с Китаем, потому что она необходима обеим сторонам как минимум из-за взаимосвязанности экономик, не говоря уже о других политических аспектах. А на деле получается история про то, что говорим одно, а в уме держим другое», — сказал Суховерхов.

При этом эксперт отметил, что визит Блинкена в Пекин не означал стопроцентного налаживания отношений между США и КНР. По словам Суховерхова, американцы всё равно будут продолжать всеми возможными способами давить на Пекин, вызывать у него определенное раздражение, потому что они видят в Китае главного геополитического конкурента на ближайшие десятилетия.

«Такое заявление Байдена неудивительно, особенно если вернуть его в контекст, где и когда оно было произнесено, но именно сказанное им в момент, когда Блинкен проводил переговоры с руководством КНР, — несколько странно. И в принципе для американской публики вот этот контекст был правильным, наверное», — заключил собеседник «Известий».

Накануне телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что высокопоставленные американские чиновники были застигнуты врасплох высказыванием Байдена в адрес председателя КНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова Байдена о диктаторском режиме Си Цзиньпина являются противоречивым проявлением внешней политики США.

Энтони Блинкен прибыл в Китай 18 июня. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.

На встрече с Блинкеном Си Цзиньпин заявил, что контакты двух стран должны основываться на «взаимном уважении и искренности». Он также выразил надежду, что визит американского госсекретаря внесет позитивный вклад в стабилизацию межгосударственной обстановки.