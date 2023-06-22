Реклама
Прямой эфир
Армия
Сальдо спрогнозировал провал наступления ВСУ в Херсонской области
Происшествия
В Херсонской области назвали варварскими обстрелы ВСУ точек эвакуации
Общество
В Донбассе зажгли свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны
Мир
Госдеп назвал наращивание поставок вооружений Киеву стратегией США
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге и Харькове
Экономика
Поступления от НДФЛ в бюджеты регионов начали восстанавливаться
Мир
В Черниговской области сравнялось число уклонистов и мобилизованных
Общество
На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о жертвах ВОВ
Мир
Глава МО Британии заявил об отсутствии планов стать генсеком НАТО
Общество
Менее 7% доступных россиянам отелей Египта оснащены сетками от акул
Мир
Океанограф Уолш усомнился в спасении экипажа пропавшего батискафа
Мир
Главу ФБР раскритиковали за исправление данных о возможной взятке Байдену
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +26 градусов 22 июня

В США рассказали о застигнутых врасплох чиновниках из-за слов Байдена

NBC: слова Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох высокопоставленных чиновников в США
0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Высокопоставленные американские чиновники были застигнуты врасплох высказываниями президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом в среду, 21 июня, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные представители органов власти США заявили в среду, что они были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден описал председателя Китая Си Цзиньпина как диктатора всего через 24 часа после посещения Пекина госсекретарем Энтони Блинкеном», — указано в материале.

Телеканал отметил, что после высказывания главы государства представители администрации Байдена в частном порядке попытались объяснить, что его слова не отражают смену официальной политики Вашингтона.

США заявили о нежелании вести новую холодную войну с Китаем
Какие вопросы и с кем Энтони Блинкен обсудил в Пекине

Ранее в этот день в Государственном департаменте США прокомментировали слова американского лидера Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Там сообщили, что между Вашингтоном и Пекином сохраняются разногласия.

Байден назвал Си Цзиньпина диктатором накануне, 20 июня. По мнению президента США, его китайский коллега был недоволен тем, как разрешился инцидент с воздушным шаром в феврале. Байден высказался таким образом о китайском лидере менее чем через сутки после завершения визита в КНР американского госсекретаря, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между государствами.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова Байдена о диктаторском режиме председателя КНР Си Цзиньпина являются противоречивым проявлением внешней политики США.

Энтони Блинкен прибыл в Китай 18 июня. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.

На встрече с Блинкеном Си Цзиньпин заявил, что контакты двух стран должны основываться на «взаимном уважении и искренности». Он также выразил надежду, что визит американского госсекретаря внесет позитивный вклад в стабилизацию межгосударственной обстановки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023