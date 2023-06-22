В США рассказали о застигнутых врасплох чиновниках из-за слов Байдена

Высокопоставленные американские чиновники были застигнуты врасплох высказываниями президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом в среду, 21 июня, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные представители органов власти США заявили в среду, что они были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден описал председателя Китая Си Цзиньпина как диктатора всего через 24 часа после посещения Пекина госсекретарем Энтони Блинкеном», — указано в материале.

Телеканал отметил, что после высказывания главы государства представители администрации Байдена в частном порядке попытались объяснить, что его слова не отражают смену официальной политики Вашингтона.

Ранее в этот день в Государственном департаменте США прокомментировали слова американского лидера Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Там сообщили, что между Вашингтоном и Пекином сохраняются разногласия.



Байден назвал Си Цзиньпина диктатором накануне, 20 июня. По мнению президента США, его китайский коллега был недоволен тем, как разрешился инцидент с воздушным шаром в феврале. Байден высказался таким образом о китайском лидере менее чем через сутки после завершения визита в КНР американского госсекретаря, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между государствами.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова Байдена о диктаторском режиме председателя КНР Си Цзиньпина являются противоречивым проявлением внешней политики США.

Энтони Блинкен прибыл в Китай 18 июня. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.

На встрече с Блинкеном Си Цзиньпин заявил, что контакты двух стран должны основываться на «взаимном уважении и искренности». Он также выразил надежду, что визит американского госсекретаря внесет позитивный вклад в стабилизацию межгосударственной обстановки.