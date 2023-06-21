В Госдепе прокомментировали слова Байдена о Си Цзиньпине

В Государственном департаменте США в среду, 21 июня, дали комментарий по поводу слов американского лидера Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Там сообщили, что между Вашингтоном и Пекином сохраняются разногласия.

«Не должно быть сюрпризом, что у нас есть различия и разногласия с КНР, и президент верит, что дипломатия, включая недавнюю поездку госсекретаря [Энтони Блинкена], является ответственным способом управлять напряженностью и прояснять недопонимания», — сказал заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель на брифинге, который транслировался в аккаунте ведомства в Twitter.

Он добавил, что взаимодействие Вашингтона с Пекином вовсе не означает, что США будут игнорировать имеющиеся с Китаем различия.

Байден назвал Си Цзиньпина диктатором накануне, 20 июня. По мнению президента США, его китайский коллега был недоволен тем, как разрешился инцидент с воздушным шаром в феврале. Байден высказался таким образом о китайском лидере менее чем через сутки после завершения визита в КНР американского госсекретаря, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между государствами.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова Байдена о диктаторском режиме председателя КНР Си Цзиньпина являются противоречивым проявлением внешней политики США.

Блинкен прибыл в Китай 18 июня. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.

На встрече с Блинкеном в ходе его визита в Пекин Си Цзиньпин заявил, что контакты двух стран должны основываться на «взаимном уважении и искренности». Он также выразил надежду, что визит американского госсекретаря внесет позитивный вклад в стабилизацию межгосударственной обстановки.