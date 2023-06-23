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В Белом доме выразили надежду на сохранение каналов связи с КНР

Белый дом: США надеются на сохранение каналов связи с КНР, несмотря на критику своего руководства
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Фото: Global Look Press/Alex Chan Tsz Yuk
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США надеются сохранить каналы связи с Китаем, несмотря на критику со стороны Пекина в адрес руководства Вашингтона. Об этом заявил в пятницу, 23 июня, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Мы все еще общаемся с КНР о продвижении этих отношений. Это то, на чем мы сосредоточены», — заявил он в ходе брифинга.

Кирби также отметил, что со стороны Китая есть признаки, что государство хочет сохранить каналы связи с США. По его словам, взаимоотношения двух стран являются одними из самых важных в мире. Так, Кирби ответил на вопрос, повлияют ли слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине на обстановку между Пекином и Вашингтоном.

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20 июня американский лидер, обсуждая ситуацию с воздушным шаром, пролетевшим через территорию Соединенных Штатов ранее в этом году, заявил о государственном деятеле Китая: «Вот что является большим смущением для диктаторов, когда они не знали, что произошло».

Позже, 22 июня, президент США выразил мнение, что его высказывания в адрес о Си Цзиньпине не подрывают попытки нормализовать отношения двух стран. Он также сообщил, что рассчитывает в будущем встретиться с председателем Китая, и полагает, что его слова о нем не будет иметь последствий.

При этом в посольстве КНР в Вашингтоне уже призвали американскую сторону немедленно предпринять серьезные действия, чтобы устранить негативные последствия и соблюдать свои собственные обязательства, в противном случае ей придется понести все последствия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова Байдена о диктаторском режиме Си Цзиньпина являются противоречивым проявлением внешней политики США.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай 18 июня. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.

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