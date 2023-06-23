В Белом доме выразили надежду на сохранение каналов связи с КНР
США надеются сохранить каналы связи с Китаем, несмотря на критику со стороны Пекина в адрес руководства Вашингтона. Об этом заявил в пятницу, 23 июня, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
«Мы все еще общаемся с КНР о продвижении этих отношений. Это то, на чем мы сосредоточены», — заявил он в ходе брифинга.
Кирби также отметил, что со стороны Китая есть признаки, что государство хочет сохранить каналы связи с США. По его словам, взаимоотношения двух стран являются одними из самых важных в мире. Так, Кирби ответил на вопрос, повлияют ли слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине на обстановку между Пекином и Вашингтоном.
20 июня американский лидер, обсуждая ситуацию с воздушным шаром, пролетевшим через территорию Соединенных Штатов ранее в этом году, заявил о государственном деятеле Китая: «Вот что является большим смущением для диктаторов, когда они не знали, что произошло».
Позже, 22 июня, президент США выразил мнение, что его высказывания в адрес о Си Цзиньпине не подрывают попытки нормализовать отношения двух стран. Он также сообщил, что рассчитывает в будущем встретиться с председателем Китая, и полагает, что его слова о нем не будет иметь последствий.
При этом в посольстве КНР в Вашингтоне уже призвали американскую сторону немедленно предпринять серьезные действия, чтобы устранить негативные последствия и соблюдать свои собственные обязательства, в противном случае ей придется понести все последствия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова Байдена о диктаторском режиме Си Цзиньпина являются противоречивым проявлением внешней политики США.
Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай 18 июня. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.