Глава минфина США провела переговоры с китайским послом в Вашингтоне

Глава американского минфина Джаннет Йеллен встретилась с послом Китая в США Се Фэном. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба ведомства.

«Откровенная и продуктивная дискуссия подтвердила приверженность сохранению открытых линий связи и ответственному управлению двусторонними отношениями США и Китая в преддверии поездки госсекретаря Йеллен в Пекин», — говорится в публикации.

Также отмечается, что в ходе встречи министр отметила важность совместной работы двух крупнейших экономик для решения глобальных проблем.

Накануне стало известно, что визит Джанет Йеллен в Китай продлится с 6 по 9 июля. За это время она встретится с высокопоставленными должностными лицами республики.

До этого, в апреле, американский минфин отметил стремление к «здоровым экономическим отношениям с Китаем» для взаимовыгодного роста и поддержки в решении актуальных вопросов.

23 июня координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби высказался о надеждах на сохранение каналов связи с Китаем, несмотря на критику со стороны Пекина в адрес руководства Вашингтона. Он также отметил, что со стороны Китая есть признаки, что государство хочет поддерживать контакты с США.

18 июня госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.