Глава минфина США заявила о «более прочной основе» между США и Китаем

Американо-китайские отношения после серии переговоров должностных лиц высшего звена обеих стран сейчас находятся на «более прочной основе». Об этом 9 июля заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР, прямая трансляция которой велась на сайте американского минфина.

«В целом я думаю, что мои двусторонние встречи, которые длились в общей сложности около 10 часов в течение двух дней, стали шагом вперед в наших усилиях по укреплению отношений между США и Китаем», — отметила она, добавив, что теперь двусторонние отношения вышли «на более прочную основу».

Йеллен добавила, что власти обеих стран серьезно относятся к двусторонним отношениям даже в случае серьезных разногласий между властями государств.

«Обе страны обязаны ответственно управлять этими отношениями: найти способ жить вместе и вместе добиваться глобального процветания», — подчеркнула руководитель американского министерства важность двусторонних контактов на высоком уровне.

Она напомнила, что целью ее визита являлось установление и углубление связей с ее китайскими коллегами, снижение риска недопонимания и развитие сотрудничества в вопросах по борьбе с изменением климата и по долговому бремени.

«Ни один визит не решит наши проблемы в одночасье. Но я ожидаю, что эта поездка поможет построить устойчивый и продуктивный канал связи с новой экономической командой Китая», — заявила Йеллен, подтвердив, что Вашингтон не стремится полностью абстрагироваться от китайской экономики, так как это «катастрофично для обеих стран и дестабилизирующе для всего мира».

Министр отметила желание американских властей видеть «открытую, свободную и справедливую экономику».

Глава американского минфина Йеллен прибыла в Пекин 6 июля. Ее визит продлится с 6 по 9 июля, в ходе которого она встретится с должностными лицами КНР высокого ранга. Встреча американского министра и председателя КНР Си Цзиньпина не запланирована.

Bloomberg со ссылкой на американское ведомство сообщило, что Йеллен провела пятичасовые переговоры с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном в Пекине, что стало первым углубленным обменом мнениями между ведущими экономическими политиками стран.

8 июля вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн на встрече с Йеллен выразил обеспокоенность в связи с существующими американскими санкциями, отметив, что «обобщение национальной безопасности» не способствует нормальным торгово-экономическим связям.

Ранее, 3 июля, Йеллен встретилась с послом Китая в США Се Фэном. В ходе встречи глава ведомства отметила важность совместной работы двух крупнейших экономик для решения глобальных проблем.

До этого, в апреле, американский минфин отметил стремление к «здоровым экономическим отношениям с Китаем» для взаимовыгодного роста и поддержки в решении актуальных вопросов.

23 июня координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби высказался о надеждах на сохранение каналов связи с Китаем, несмотря на критику со стороны Пекина в адрес руководства Вашингтона. Он также отметил, что со стороны Китая есть признаки, что государство хочет поддерживать контакты с США.

18 июня госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.