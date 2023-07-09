Реклама
Прямой эфир
Мир
В МО Украины признали ответственность Киева за подрыв Крымского моста
Армия
ВС РФ уничтожили танк и два пикапа ВСУ на сватовском направлении
Армия
Переданную Путиным икону доставили на передовые позиции российских войск
Мир
В Великобритании назвали причину трудностей контрнаступления ВСУ
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у Соломоновых островов
Мир
В КНР сообщили о предстоящем визите Валентины Матвиенко
Мир
Кеннеди-младший заявил об отсутствии шансов у Украины против России
Мир
В Британии допустили отказ Зеленского от территорий в случае провала ВСУ
Мир
В Японии сообщили о трудностях открытия офиса НАТО из-за позиции Франции
Мир
В Финляндии оценили уровень дипломатических отношений с Россией
Мир
Киев и Анкара подписали меморандум о развитии производства БПЛА на Украине
Спорт
В ПСЖ раскрыли причину ухода Мбаппе в ФК «Реал Мадрид»

Глава минфина США заявила о «более прочной основе» между США и Китаем

Йеллен заявила, что отношения США и Китая сейчас находятся на «более прочной основе»
0
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американо-китайские отношения после серии переговоров должностных лиц высшего звена обеих стран сейчас находятся на «более прочной основе». Об этом 9 июля заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР, прямая трансляция которой велась на сайте американского минфина.

«В целом я думаю, что мои двусторонние встречи, которые длились в общей сложности около 10 часов в течение двух дней, стали шагом вперед в наших усилиях по укреплению отношений между США и Китаем», — отметила она, добавив, что теперь двусторонние отношения вышли «на более прочную основу».

Йеллен добавила, что власти обеих стран серьезно относятся к двусторонним отношениям даже в случае серьезных разногласий между властями государств.

«Обе страны обязаны ответственно управлять этими отношениями: найти способ жить вместе и вместе добиваться глобального процветания», — подчеркнула руководитель американского министерства важность двусторонних контактов на высоком уровне.

Она напомнила, что целью ее визита являлось установление и углубление связей с ее китайскими коллегами, снижение риска недопонимания и развитие сотрудничества в вопросах по борьбе с изменением климата и по долговому бремени.

«Ни один визит не решит наши проблемы в одночасье. Но я ожидаю, что эта поездка поможет построить устойчивый и продуктивный канал связи с новой экономической командой Китая», — заявила Йеллен, подтвердив, что Вашингтон не стремится полностью абстрагироваться от китайской экономики, так как это «катастрофично для обеих стран и дестабилизирующе для всего мира».

Министр отметила желание американских властей видеть «открытую, свободную и справедливую экономику».

Бессилие убеждения: зачем глава минфина США направляется в Китай
И что мешает Пекину и Вашингтону привести в чувство торговые связи

Глава американского минфина Йеллен прибыла в Пекин 6 июля. Ее визит продлится с 6 по 9 июля, в ходе которого она встретится с должностными лицами КНР высокого ранга. Встреча американского министра и председателя КНР Си Цзиньпина не запланирована.

Bloomberg со ссылкой на американское ведомство сообщило, что Йеллен провела пятичасовые переговоры с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном в Пекине, что стало первым углубленным обменом мнениями между ведущими экономическими политиками стран.

8 июля вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн на встрече с Йеллен выразил обеспокоенность в связи с существующими американскими санкциями, отметив, что «обобщение национальной безопасности» не способствует нормальным торгово-экономическим связям.

Ранее, 3 июля, Йеллен встретилась с послом Китая в США Се Фэном. В ходе встречи глава ведомства отметила важность совместной работы двух крупнейших экономик для решения глобальных проблем.

До этого, в апреле, американский минфин отметил стремление к «здоровым экономическим отношениям с Китаем» для взаимовыгодного роста и поддержки в решении актуальных вопросов.

23 июня координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби высказался о надеждах на сохранение каналов связи с Китаем, несмотря на критику со стороны Пекина в адрес руководства Вашингтона. Он также отметил, что со стороны Китая есть признаки, что государство хочет поддерживать контакты с США.

18 июня госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023