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Вице-премьер Госсовета КНР выразил озабоченность американскими санкциями

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Фото: Global Look Press/Wang Peng
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Вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн на встрече с министром финансов США Джанет Йеллен выразил обеспокоенность в связи с существующими американскими санкциями. Об этом сообщил официальный сайт Госсовета КНР 8 июля.

«Китайская сторона выразила озабоченность санкциями и ограничительными мерами США в отношении Китая. КНР и США договорились укреплять взаимодействие и сотрудничество для преодоления глобальных проблем», — сказано в заявлении.

В Китае отметили, что «обобщение национальной безопасности» не способствует нормальным торгово-экономическим связям.

Помимо этого, Хэ Лифэн и Йеллен провели прагматичный обмен мнениями об экономическом и финансовом состоянии двух стран и всего мира, а также о сотрудничестве для преодоления общих глобальных вызовов.

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Ранее, 29 июня, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские санкции в отношении министра обороны КНР Ли Шанфу не являются препятствием для поддержания открытых линий связи.

До этого, 28 июня, газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность новых ограничений на экспорт в Китай чипов для искусственного интеллекта из-за опасения, что конкуренты захватят лидерство в технологиях для разработки оружия или совершения хакерских атак.

7 мая The Wall Street Journal рассказала, как китайские компании добились ускорения исследований в области разработки передового искусственного интеллекта, лишившись американских чипов из-за санкций на экспорт полупроводников.

В конце февраля сообщалось, что американская администрация изучает возможность отзыва лицензий на экспорт технологий китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. Речь шла о лицензиях, выданных поставщикам США для продаж технологий китайской компании.

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