Реклама
Прямой эфир
Мир
В США опровергли планы снять санкции с военного руководства КНР
Политика
Путин выразил благодарность главе Южной Осетии за поддержку России 24 июня
Армия
Группа из сотрудников Минвостокразвития отправится добровольцами на спецоперацию
Мир
Беспилотник Reaper без согласования с РФ приблизился к российскому объекту в Сирии
Армия
Взвод лейтенанта Яхомова сорвал наступление противника на важном направлении
Мир
Пентагон опроверг слухи о решении США передать Украине ракеты ATACMS
Мир
Карчаа связал заявления Зеленского с подготовкой Киевом теракта против ЗАЭС
Мир
В МИД РФ заявили о необратимости выхода России из ДОВСЕ
Экономика
Граждане смогут открывать эскроу-счета на строительство частных домов
Авто
Chery начала продажи седана Arrizo 8
Интернет и технологии
Социальная сеть ЯRus объявила о приостановке работы
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в ресторане на севере Москвы
Общество
Более 70% служебных романов заканчиваются расставанием

В США опровергли планы снять санкции с военного руководства КНР

0
Фото: Global Look Press/dpa/Britta Pedersen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские санкции в отношении министра обороны КНР Ли Шанфу не являются препятствием для поддержания открытых линий связи. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 29 июня.

«Вы слышали, как ранее министр [обороны США Ллойд] Остин говорил, что он может сейчас контактировать со своим китайским коллегой. Эти санкции не надо отменять для того, чтобы он контактировал с коллегой [из КНР]. С нашей точки зрения, нет препятствий для поддержания открытых линий связи», — сказал он в ходе брифинга.

США заявили о нежелании вести новую холодную войну с Китаем
Какие вопросы и с кем Энтони Блинкен обсудил в Пекине

О надеждах на сохранение каналов связи с Китаем, несмотря на критику со стороны Пекина, в адрес руководства Вашингтона 23 июня высказывался координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Он также отметил, что со стороны Китая есть признаки, что государство хочет сохранить каналы связи с США.

18 июня госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.

22 июня президент США Джо Байден выразил мнение, что его высказывания о Си Цзиньпине не подрывают попытки нормализовать отношения двух стран. Он также сообщил, что рассчитывает в будущем встретиться с председателем Китая, и полагает, что его слова о нем не будут иметь последствий.

При этом в посольстве КНР в Вашингтоне уже призвали американскую сторону немедленно предпринять серьезные действия, чтобы устранить негативные последствия и соблюдать свои собственные обязательства, в противном случае ей придется понести все последствия

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023