В США опровергли планы снять санкции с военного руководства КНР

Американские санкции в отношении министра обороны КНР Ли Шанфу не являются препятствием для поддержания открытых линий связи. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 29 июня.

«Вы слышали, как ранее министр [обороны США Ллойд] Остин говорил, что он может сейчас контактировать со своим китайским коллегой. Эти санкции не надо отменять для того, чтобы он контактировал с коллегой [из КНР]. С нашей точки зрения, нет препятствий для поддержания открытых линий связи», — сказал он в ходе брифинга.

О надеждах на сохранение каналов связи с Китаем, несмотря на критику со стороны Пекина, в адрес руководства Вашингтона 23 июня высказывался координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Он также отметил, что со стороны Китая есть признаки, что государство хочет сохранить каналы связи с США.

18 июня госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.

22 июня президент США Джо Байден выразил мнение, что его высказывания о Си Цзиньпине не подрывают попытки нормализовать отношения двух стран. Он также сообщил, что рассчитывает в будущем встретиться с председателем Китая, и полагает, что его слова о нем не будут иметь последствий.

При этом в посольстве КНР в Вашингтоне уже призвали американскую сторону немедленно предпринять серьезные действия, чтобы устранить негативные последствия и соблюдать свои собственные обязательства, в противном случае ей придется понести все последствия