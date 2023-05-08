В Китае научились развивать ИИ без новейших американских чипов

Лишившись американских чипов из-за санкций на экспорт полупроводников, китайские компании добились ускорения исследований в области разработки передового искусственного интеллекта (ИИ), следует из публикации The Wall Street Journal от 7 мая.

По данным источников издания, технологические гиганты Huawei, Baidu и Alibaba задались целью достичь современной производительности нейросетей, задействуя меньшее количество полупроводников или полупроводники меньшей мощности. Кроме того, столкнувшись с санкциями, компании начали комбинировать различные типы полупроводников, чтобы избежать зависимости от одного определенного типа.

В результате некоторые инновационные решения показали многообещающие результаты и позволяют полагать, что КНР успешно выдержит рестрикции США. На текущий момент Alibaba и Baidu уже сократили внутреннее использование иностранных полупроводников до самых трудоемких задач, а Huawei за последние три года заменил более 13 тыс. компонентов версиями отечественного производства.

Между тем санкционное давление на Китай рискует усилиться. Как писали иностранные СМИ ранее в этот день, в новый пакет санкций Брюсселя включены рестрикции в отношении семи китайских компаний за якобы оказываемую Российской армии поддержку. Для того, чтобы они вступили в силу, предложение должны единогласно одобрить 27 государств-членов.

При этом еще в марте председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен утверждала, что на данный момент ЕС не имеет доказательств, что в Россию поставляется оружие из Китая. Она подчеркивала, что за ситуацией необходимо следить каждый день.

В том же месяце канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил возможность введения санкций ЕС в отношении КНР, если станет известно об оказании Пекином военной поддержки Москве.