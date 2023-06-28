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WSJ узнала о намерении США ограничить экспорт ИИ-чипов в Китай

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность новых ограничений на экспорт чипов для искусственного интеллекта в Китай из-за опасения, что конкуренты захватят лидерство в технологиях для разработки оружия или совершения хакерских атак, пишет 27 июня The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на знакомых с вопросом людей.

Министерство торговли прекратит поставки чипов производства Nvidia и других компаний покупателям в Китае уже в июле. Nvidia, Micron и AMD входят в число американских производителей чипов, оказавшихся под ударом в ходе конкурентной борьбы между США и Китаем. На фоне новостей акции Nvidia упали более чем на 2%, AMD — примерно на 1,5%.

В сентябре 2022 года Nvidia заявила, что официальные лица США попросили компанию прекратить экспорт двух ведущих чипов для работы с искусственным интеллектом (ИИ) в Китай. Несколько месяцев спустя Nvidia под руководством Дженсена Хуанга заявила, что предложит новый усовершенствованный чип под названием A800 в соответствии с правилами экспортного контроля. В начале этого года компания также доработала свой флагманский чип H100 в соответствии с нормативными актами.

Однако новые ограничения, которые рассматривает американское министерство, запретят продажу даже чипов A800 без специальной экспортной лицензии США, указано в отчете, на который ссылается газета.

Полусанкции: США не смогут остановить индустрию микрочипов в Китае
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7 мая The Wall Street Journal сообщала, как, лишившись американских чипов из-за санкций на экспорт полупроводников, китайские компании добились ускорения исследований в области разработки передового искусственного интеллекта.

Технологические гиганты Huawei, Baidu и Alibaba задались целью достичь современной производительности нейросетей, задействуя меньшее количество полупроводников.

В конце февраля сообщалось, что американская администрация изучает возможность отзыва лицензий на экспорт технологий китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. Речь шла о лицензиях, выданных поставщикам США для продаж технологий китайской компании.

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