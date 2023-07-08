Глава минфина США провела переговоры с вице-премьером Госсовета КНР

Министр финансов США Джанет Йеллен провела пятичасовые переговоры с вице-премьером государственного совета КНР Хэ Лифэном в Пекине, что стало первым углубленным обменом мнениями между ведущими экономическими политиками стран, которые стремятся снизить напряженность в отношениях. Об этом 8 июля сообщило издание Bloomberg со ссылкой на американское ведомство.

Встреча была «откровенной, конструктивной и всеобъемлющей», приводит издание слова из заявления министерства финансов США. Йеллен вместе с китайским политиком обсудила «проблемы, вызывающие обеспокоенность», а также подняла вопрос о «подходе администрации Байдена к поиску здоровой экономической конкуренции с Китаем с равными условиями для американских рабочих и предприятий».

Переговоры Йеллен с Хэ начались с обсуждения «достаточных возможностей для участия в торговле и инвестициях» фирм США и Китая, которые до сих пор имеют место быть, несмотря на недавнюю напряженность.

Согласно ее подготовленным замечаниям, американская и китайская стороны должны общаться «напрямую» по конкретным экономическим проблемам.

Глава американского минфина Йеллен прибыла в Пекин 6 июля. Визит Йеллен продлится с 6 по 9 июля, в ходе которого она встретится с должностными лицами КНР высокого ранга. Встреча американского министра и председателя КНР Си Цзиньпина не запланирована.

Позднее, 8 июля, вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн на встрече с Йеллен выразил обеспокоенность в связи с существующими американскими санкциями, отметив, что «обобщение национальной безопасности» не способствует нормальным торгово-экономическим связям.

Ранее, 3 июля, Йеллен встретилась с послом Китая в США Се Фэном. В ходе встречи глава ведомства отметила важность совместной работы двух крупнейших экономик для решения глобальных проблем.

До этого, в апреле, американский минфин отметил стремление к «здоровым экономическим отношениям с Китаем» для взаимовыгодного роста и поддержки в решении актуальных вопросов.

23 июня координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби высказался о надеждах на сохранение каналов связи с Китаем, несмотря на критику со стороны Пекина в адрес руководства Вашингтона. Он также отметил, что со стороны Китая есть признаки, что государство хочет поддерживать контакты с США.

18 июня госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.