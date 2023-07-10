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Байден обвинил Китай в стремлении вытеснить США с пьедестала

Байден: КНР стремится вытеснить США с пьедестала ведущей экономической и военной державы
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
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Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин стремится вытеснить американское государство с пьедестала ведущей мировой военной и экономической державы. Об этом он 9 июля заявил в интервью телеканалу CNN.

«Я уверен в том, что он (китайский лидер. — Ред.) хочет получить крупнейшую в мире экономику и самые большие возможности в военной сфере», — отметил он.

Несмотря на это, американский лидер выразил надежду на возможность выстраивания рабочих контактов с Китаем, которые в дальнейшем будут выгодны обеим странам.

«Я считаю, что существует способ разрешить (трудности в американо-китайских отношения. — Ред.), а также выстроить отношения с Китаем, которые принесут выгоду обеим нашим странам», — сказал он, добавив, что с китайской стороны не видно стремления к вооруженному конфликту с Соединенными Штатами Америки или амбиций по расширению своей территории.

Бессилие убеждения: зачем глава минфина США направляется в Китай
И что мешает Пекину и Вашингтону привести в чувство торговые связи

Ранее в этот день министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР заявила, что американо-китайские отношения после серии переговоров должностных лиц высшего звена обеих стран сейчас находятся на «более прочной основе». Она добавила, что власти обеих стран серьезно относятся к двусторонним отношениям даже в случае серьезных разногласий между властями государств.

Глава американского минфина прибыла в Пекин 6 июля. Ее визит продолжался с 6 по 9 июля, в ходе которого она встретилась с должностными лицами КНР высокого ранга. Встреча американского министра и председателя КНР Си Цзиньпина была не запланирована.

Bloomberg со ссылкой на американское ведомство сообщило, что Йеллен провела пятичасовые переговоры с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном в Пекине, что стало первым углубленным обменом мнениями между ведущими экономическими политиками стран.

8 июля вице-премьер Госсовета КНР на встрече с Йеллен выразил обеспокоенность в связи с существующими американскими санкциями, отметив, что «обобщение национальной безопасности» не способствует нормальным торгово-экономическим связям.

Ранее, 3 июля, Йеллен встретилась с послом Китая в США Се Фэном. В ходе встречи глава ведомства отметила важность совместной работы двух крупнейших экономик для решения глобальных проблем.

До этого, в апреле, американский минфин отметил стремление к «здоровым экономическим отношениям с Китаем» для взаимовыгодного роста и поддержки в решении актуальных вопросов.

23 июня координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби высказался о надеждах на сохранение каналов связи с Китаем, несмотря на критику со стороны Пекина в адрес руководства Вашингтона. Он также отметил, что со стороны Китая есть признаки, что государство хочет поддерживать контакты с США.

18 июня госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.

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