В США заявили о бесполезности западных танков для ВСУ
Поставленные в Вооруженные силы Украины (ВСУ) западные танки Leopard, Challenger и Abrams не смогли изменить ситуацию в зоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщило издание Business Insider.
С февраля 2022 года ВСУ получили в свое распоряжение передовые западные танки — немецкие Leopard, английские Challenger и американские Abrams, однако они так и не стали «волшебным оружием», способным изменить ход конфликта на Украине.
Теперь Киеву в преддверии зимы необходимо решить, как использовать свой ограниченный арсенал в тот момент, когда контрнаступательные операции ВСУ замедляются, а российское наступление усиливается.
«Leopard и Challenger прибыли в начале этого года и были частью украинского контрнаступления. Однако они наряду с другими украинскими батальонами советской эпохи и различной бронетехникой столкнулись с трудностями в условиях обширной российской обороны, включающей прикрываемые артиллерией минные поля, противотанковые рвы и зубы дракона, вынуждавшие украинские войска продвигаться вперед пешком», — говорится в материале.
15 октября немецкий журналист Bild Юлиан Репке заявил, что военная техника, поставленная Западом Украине, не приносит никаких успехов ВСУ, поскольку успешно уничтожается российской армией. По словам журналиста, Вооруженные силы (ВС) РФ не позволяют украинским военным использовать западное вооружение по назначению и в итоге ВСУ вынуждены передвигаться пешком.
Ранее в тот же день бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик заявил, что Запад на данный момент оказывает Украине всего лишь символическую военную помощь. Он объяснил это опустошением западных запасов вооружения. По словам Берлетика, такая военная помощь не способна существенно повлиять на исход украинского контрнаступления.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.