Военная техника, поставленная Западом Украине, не приносит никаких успехов Вооруженным силам Украины (ВСУ), поскольку успешно уничтожается российской армией. Об этом в воскресенье, 15 октября, заявил немецкий журналист Bild Юлиан Репке в соцсети X.

«Помимо использования в качестве «бронированных автобусов», западные танки и бронетранспортеры оказались в значительной степени бесполезными из-за серьезных российских позиций, непроходимых минных полей и непрекращающихся атак FPV-дронов», — написал он.

По словам журналиста, российская армия не позволяет украинским военным использовать вооружение по назначению. В итоге ВСУ вынуждены передвигаться пешком, отметил он.

Также Репке подчеркнул, что не видит ни одной причины рассчитывать на изменение баланса сил в пользу ВСУ. Он упомянул, что у Украины заканчиваются запасы британских и французских ракет Storm Shadow и Scalp EG, и напомнил, что немецкие ракеты Taurus тоже не приедут.

Ранее в тот же день бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик заявил, что Запад на данный момент оказывает Украине всего лишь символическую военную помощь. Он объяснил это опустошением западных запасов вооружения. По словам Берлетика, такая военная помощь не способна существенно повлиять на исход украинского контрнаступления.

Тогда же NYT заявила, что Запад достиг пика своих возможностей по поддержке Украины. Поставки вооружения Киеву больше не будут такими же активными, как раньше.

За день до этого, 14 октября, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong отметил, что ВСУ понесли колоссальные потери и оказались на грани полного уничтожения. Украинская сторона имеет «какие-то резервы, которые бросит в бой», однако по сути армия Украины уничтожена, уверен он.

Перед этим, 13 октября, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сказал, что Украину в ближайшие месяцы отодвинут на второй план из-за ситуации с Израилем. По его мнению, Киеву не стоит ожидать очередных поставок оружия, поскольку у США теперь есть более важные «дети», а предыдущие поступления, которые якобы предназначались Киеву, как-то достались боевикам ХАМАС, а не украинским военнослужащим.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.