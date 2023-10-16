Экс-морпех Берлетик назвал символической военную помощь США Украине

Запад с течением времени реже оказывает Украине военную помощь, передавая лишь символическое количество оружия, заявил бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик 15 октября на своем YouTube-канале The New Atlas.

По его словам, тренд на снижение американской военной помощи Украине «продолжается уже давно».

«Это не вопрос политики, это связано с практичностью: запасы опустошены, а западные военные мощности не могут их быстро восполнить», — поделился он мнением.

Как пример он привел последний пакет помощи от Германии, в который вошли в том числе десять танков Leopard 1 A5.

«Leopard 1 еще старее, <…> с легкой броней, маленькой пушкой. Он не покрывает нужды Украины на поле боя», — добавил он.

Вся оказываемая странами Запада помощь не способна поменять исход контрнаступления, заключил он.

Накануне помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация США запросит свыше $2 млрд на помощь Украине и Израилю.

Как заявил американский лидер в тот же день, США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».

Однако обозреватель ABC News Джон Лайонс отметил, что Вашингтон продемонстрировал в ситуации с Израилем отличный от украинского конфликта подход к предоставлению военной помощи. Как указал Лайонс, «решительная и реальная» поддержка Израиля сильно отличается от «неохотной помощи» Украине со стороны Запада.

Между тем бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам необходимо приготовиться к прекращению помощи США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.