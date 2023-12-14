Нарышкин назвал контрнаступление ВСУ полным провалом

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) обернулось полным провалом. Об этом в четверг, 14 декабря, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Они (попытки контрнаступления ВСУ. — Ред.) провальны. Это мы квалифицируем как полный провал. Украина не добилась никаких успехов на поле боя, но понесла при этом чувствительные, отчасти невосполнимые потери и в живой силе, и в военной технике», — сообщил глава СВР на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ.

Он также отметил, что, несмотря на провал контрнаступления, Киев сохраняет курс на отказ от мирных переговоров с Россией, потому что следует непубличному запрету Запада на них.

Нарышкин напомнил про документ президента Украины Владимира Зеленского, который запретил самому себе и всем своим подчиненным говорить с россиянами о мире. Он назвал эту установку публичным запретом, но отметил, что кроме него есть жесткая установка «хозяев» в Вашингтоне и в Лондоне, согласно которой мир с Россией исключается.

Нарышкин также считает, что общество на Украине сильно запугано репрессиями и в этот момент в стране нет людей, которые могли бы пойти против правительства.

«Украинское общество очень сильно запугано репрессиями. Пока я не вижу каких-то сил, тем более политических сил внутри украинского общества, которые готовы и способны пойти на бунт, к сожалению», — подытожил он.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сообщил, что с начала украинского контрнаступления Россия уничтожила 747 танков и 2,3 тыс. бронемашин ВСУ различного класса.

В этот же день бывший главком НАТО Джеймс Ставридис указал на то, что правительство США разочаровалось в Зеленском из-за провалившегося контрнаступления киевской армии. Экс-главком НАТО обратил внимание, что президент Украины находится в другом положении, чем год назад.

6 декабря американский политолог Джон Вароли рассказал, что руководство США устало от президента Зеленского, который проиграл в конфликте с Россией, поэтому Вашингтон скоро избавится от него и забудет об этом конфликте уже к президентским выборам в стране. По его словам, тот факт, что президент Украины проиграл, очевиден и теперь Вашингтон, который не любит поражения, скорее всего, избавится от него.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.