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Экс-главком НАТО рассказал о разочаровании Вашингтона в Зеленском

Экс-главком НАТО: США отвернулись от Зеленского из-за провального наступления
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yuri Gripas - Pool via CNP
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Правительство США разочаровалось в президенте Украины Владимире Зеленском из-за провалившегося контрнаступления киевской армии. Об этом заявил отставной адмирал американских Военно-морских сил (ВМС) и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис в эфире телеканала MSNBC 13 декабря.

«Мы должны честно признать отсутствие успеха в наступлении ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) этим летом. Оно действительно провалилось. Атака украинцев захлебнулась. Это привело к разочарованию [США]», — сказал он.

Кроме того, экс-главком НАТО обратил внимание, что президент Зеленский находится в другом положении, чем год назад. Ставридис подчеркнул, что ситуация складывается наилучшим образом для российского лидера Владимира Путина, который укрепил отношения со многими странами.

«У него (Путина. — Ред.) дела идут отлично. Это хороший год для него», — указал бывший главком НАТО.

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Ранее, 13 декабря, посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал, что визит Зеленского в США оказался пустым и нерезультативным для Киева. По мнению посла, ни новые антироссийские санкции, ни очередной пакет помощи Украине не смогут существенно изменить положение дел. Россия продолжит отстаивать свои интересы, несмотря ни на что. Однако путь, избранный Вашингтоном, заставляет США еще глубже увязать в украинском конфликте.

Днем ранее, 12 декабря, завершился второй день визита украинского лидера в США. Эксперты отметили, что Зеленский своей поездкой хотел доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи».

6 декабря американский политолог Джон Вароли рассказал, что руководство США устало от президента Зеленского, который проиграл в конфликте с Россией, поэтому Вашингтон скоро избавится от него и забудет об этом конфликте уже к президентским выборам в стране. По его словам, тот факт, что президент Украины проиграл, очевиден и теперь Вашингтон, который не любит поражения, скорее всего, избавится от него.

3 декабря лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в Вашингтоне пришли к выводу, что настало время обвинить в провале Зеленского. По его словам, США, или «управляющее государство», поступают в привычной для себя манере — создают марионетку, а затем бросают ее и уничтожают.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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