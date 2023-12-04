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Французский политик Филиппо заявил о решении США обвинить Зеленского в провале

Политик Филиппо: США решили, что пришло время обвинить в неудаче Зеленского
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Фото: Соцсети
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Соединенные Штаты пришли к выводу, что настало время обвинить в неудаче президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 3 декабря пишет лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Скверные времена наступают для Зеленского! Действительно, умопомрачительное интервью с главой НАТО Йенсом Столтенбергом немецкому холдингу ARD: самое время откреститься от провалов марионетки Зеленского. Столтенберг фактически заявляет, что «НАТО нужно подготовиться к очень плохим новостям из Украины» и добавляет, что « оставит принятие сложных оперативных решений на усмотрение украинцев и украинских военных командиров», ― пишет политик в социальной сети X.

Как отметил лидер французской партии, Вашингтон, или «управляющее государство», поступает в привычной для себя манере: создает марионетку, а затем бросает ее и уничтожает.

«Франция должна прекратить посылать деньги и оружие в эту страну» — заключил Филиппо.

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В интервью немецкому телеканалу, которое транслировалось 1 декабря, генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что ситуация на Украине может ухудшиться из-за нехватки помощи со стороны западных стран.

Он объяснил, что в ближайшее время на Украину не получится поставить необходимое количество военной техники и вооружения. Виной тому не всегда достаточные производственные мощности оборонного комплекса на Западе, а также проблемы с логистикой: поставляемая Западом помощь оказывается на передовой не в срок.

3 декабря военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями» назвал слова генсека НАТО про ухудшение положения Украины плачем по несбывшимся надеждам Столтенберга.

Он также обратил внимание на то, что западные страны также заговорили о прекращении огня для того, чтобы дать киевского режиму отсидеться и перезимовать.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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