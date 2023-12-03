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Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Bernd Elmenthaler
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Ситуация на Украине может ухудшиться из-за нехватки помощи со стороны западных стран. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Нам нужно готовиться к плохим новостям», ― заявил генсек в интервью немецкому телеканалу Das Erste, которое транслировалось 1 декабря.

Йенс Столтенберг объяснил, что в ближайшее время на Украину не получится поставить необходимое количество военной техники и вооружения. Виной тому не всегда достаточные производственные мощности оборонного комплекса на Западе, а также проблемы с логистикой: поставляемая Западом помощь оказывается на передовой не в срок.

Как отметил Столтенберг, конфликты могут проходить в различных фазах, «развиваясь поэтапно». В связи с этим генсек НАТО призвал не отказываться от поддержки Украине ни в плохие, ни в хорошие времена.

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Ранее, 29 ноября, Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета Украина – НАТО на уровне глав МИД заявил, что Россия в преддверии зимы накопила значительный запас ракет.

Несколькими днями ранее генсек признал сложившуюся для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «сложную ситуацию» на фронте и большие потери, несмотря на продолжающиеся поставки оружия и другую поддержку альянса. По его словам, НАТО хочет скорейшего освобождения Украиной своих территорий и отвечает за поддержку Киева, чтобы дать ему «более сильную позицию».

До этого, 17 ноября, Столтенберг отметил, что положение ВСУ на поле боя оказалось куда более тяжелым, чем ранее предполагали в НАТО.

В середине ноября глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о необходимости усиления ПВО Украины. Также, по его прогнозу, 2024 год будет решающим в конфликте России и Украины.

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