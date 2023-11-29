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Столтенберг указал на значительный запас ракет у России

Столтенберг: Россия накопила значительный запас ракет в преддверии зимы
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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Россия в преддверии зимы накопила значительный запас ракет. Об этом заявил в среду, 29 ноября, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета Украина – НАТО на уровне глав МИДов.

«Мы не должны недооценивать Россию», — приводятся слова Столтенберга в материале Reuters.

По его словам, Украина и НАТО должны быть готовы к долгим и трудным боям, «чтобы отбросить русских».

Ранее, 27 ноября, Столтенберг признал сложившуюся для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «сложную ситуацию» на фронте и большие потери, несмотря на продолжающиеся поставки оружия и другую поддержку альянса. По его словам, НАТО хочет скорейшего освобождения Украиной своих территорий и отвечает за поддержку Киева, чтобы дать ему «более сильную позицию».

До этого, 17 ноября, Столтенберг отметил, что положение ВСУ на поле боя оказалось куда более тяжелым, чем ранее предполагали в НАТО.

В середине ноября глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о необходимости усиления ПВО Украины. Также, по его прогнозу, 2024 год будет решающим в конфликте России и Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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