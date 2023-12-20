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Балицкий заявил о возможном крахе военного сопротивления ВСУ уже весной

Балицкий: организованное военное сопротивление ВСУ может закончиться уже весной
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Philippe De Poulpiquet
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Организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной, заявил в среду, 20 декабря, в интервью «РИА Новости» губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, уже понятно, что украинская армия, как и Украина в целом, «не состоялась». Он отметил, что, скорее всего, фронт рухнет.

«Поэтому перспективы украинской армии, я не пророк, конечно... но могу сказать от себя лично, что думаю, что зима, весна — закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт рухнет. Я вижу, что очень сильно садится потенциал», — заявил глава Запорожской области.

Балицкий отметил, что речь идет о военном наступательном потенциале, а также о вооружении, которого «очень мало».

«Отсутствует достаточное количество снарядов, отсутствует достаточная подготовка», — добавил губернатор.

Практически не осталось националистических батальонов в рядах ВСУ, заявил он, которые ранее «показывали хорошую динамику боя».

«Сегодня украинская армия состоит или из дедушек, которые не могут воевать, или шпаны, пацанов совсем, которые тоже не обучены толком. Очень большая проблема в украинской армии, кстати, еще с разнокалиберностью», — сказал Балицкий

Он отметил, что пленные ВСУ рассказывают о разной технике — «то Leopard, то Bradley» — и везде используются разные запчасти. Отличается также и техника обучения. По словам Балицкого, из-за неумения украинских солдат пользоваться техникой, идут ее «большие потери».

Также губернатор указал на проблему в украинской армии с точки зрения взаимодействия родов войск.

«Как нас учили в свое время в военном училище, могу сказать, что не вижу сегодня эффективной работы в силу того, что нет целого ряда родов войск. Флота практически нет, авиации практически нет. Штучные космические разведки, которые им предоставляли, сегодня очень ограничены, потому что американцы перестают платить, а это большие деньги», — отметил глава Запорожской области.

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19 декабря бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин признал, что провал Вооруженных сил Украины привел к отчаянию жителей страны, потому что власти в Киеве внушили им ложные надежды. По словам экс-депутата, украинское население поверило в захват Крыма украинской армией, однако неудавшееся контрнаступление ВСУ привело к тяжелым потерям. Вдобавок помощь Запада значительно сократилась, тогда как антироссийские санкции не принесли ожидаемого эффекта, добавил Лапин.

14 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов резко ответил на вопрос ведущего YouTube-канала Radio NV о причинах провала плана наступления украинской армии. По его словам, ход конфликта не может полностью соответствовать заранее определенному плану. Он добавил, что «такого в жизни никогда не бывает».

Тогда же директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Киевский режим не добился никаких успехов на поле боя, но понес при этом чувствительные, отчасти невосполнимые потери в живой силе и военной технике, уточнил глава СВР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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