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Секретарь СНБО резко ответил на вопрос о провалившемся плане наступления ВСУ

Секретарь СНБО Данилов резко ответил на вопрос о провалившемся плане наступления ВСУ
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов 14 декабря резко ответил на вопрос ведущего YouTube-канала Radio NV о причинах провала плана наступления украинской армии на российские позиции.

«Планы — это на фабрике, планы — это на заводе или у других там, кто лайки [в интернете] собирает, у них, может, есть планы», — заявил Данилов.

По его словам, ход конфликта не может полностью соответствовать заранее определенному плану. «Такого в жизни никогда не бывает», — добавил глава СНБО.

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Ранее в этот день директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) обернулось полным провалом. Киевский режим не добился никаких успехов на поле боя, но понес при этом чувствительные, отчасти невосполнимые потери в живой силе и военной технике, уточнил глава СВР.

Также 14 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» сообщил, что с начала украинского контрнаступления Россия уничтожила 747 танков и 2,3 тыс. бронемашин ВСУ различного класса. В этот же день бывший главком НАТО Джеймс Ставридис указал на то, что правительство США разочаровалось в президенте Украины Владимире Зеленском из-за провалившейся контрнаступательной операции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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