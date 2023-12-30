На Украине назвали ситуацию на фронте для ВСУ тяжелейшей за всё время

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте в настоящее время критическое, это самый тяжелый за два года период для них. Об этом заявил бывший глава украинского МВД Юрий Луценко в субботу, 30 декабря.

«На фронте ситуация сейчас самая трудная за [весь конфликт]», — сообщил он в эфире YouTube-канала «Прямой».

При этом, по словам Луценко, президент Украины Владимир Зеленский и его команда даже в таких тяжелейших условиях «думает только о своих рейтингах».

Кроме того, в условиях огромных потерь в ВСУ и возрастающего недовольства населения новым законом о мобилизации, Зеленский, по мнению экс-главы украинского МВД, должен взять на себя ответственность и озвучить правдивую информацию о количестве погибших военнослужащих.

«Мы сейчас ездим по населенным пунктам. Мы видим, как разрослись кладбища», — отметил Луценко.

В этот же день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ в ходе своего неудавшегося контрнаступления потеряли только на запорожском направлении более 21 тыс. человек, а также 300 танков и 800 боевых машин пехоты (БМП) и боевых бронированных машин (ББМ). По словам губернатора, в данный момент российские военные занимают новые позиции и продолжают слаженную боевую работу. В то же время ВСУ отходят и готовят новую линию обороны гораздо севернее границ региона, отметил он.

Ранее, 19 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что суммарные потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, украинские войска потеряли 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

В частности, в ходе начатого 4 июня контрнаступления украинская армия потеряла 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, 50 из которых — боевые машины пехоты (БМП) Bradley, уточнил тогда Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что РФ не откажется от целей спецоперации. Он подчеркнул, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». Кроме того, глава государства указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.