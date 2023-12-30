Реклама
Прямой эфир
Мир
Номинированный дважды на «Оскар» актер Том Уилкинсон умер в возрасте 75 лет
Мир
В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду
Общество
Умер публицист Максим Соколов
Мир
Экс-журналист NYT заявил о поддержке НАТО ударов ВСУ по мирным жителям
Политика
Россия призвала все международные структуры осудить теракт ВСУ в Белгороде
Политика
В Совфеде назвали военным преступлением обстрел Белгорода со стороны ВСУ
Происшествия
Число погибших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ возросло до 14
Общество
Гладков доложил об обстановке в Белгороде Путину и Мишустину
Происшествия
В Дагестане пять человек пострадали в результате хлопка газа в жилом доме
Политика
Захарова заявила, что за терактом ВСУ в Белгороде стоят Британия и США
Армия
В МО РФ заявили об ударе Украины по Белгороду ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Мир
В офисе Зеленского заявили об отказе от любых переговоров с Россией
Мир
Генерал ВСУ признал превосходство России в производстве крылатых ракет
Общество
Военный эксперт назвал удар ВСУ по Белгороду «зловещим терроризмом»
Сюжет:

На Украине назвали ситуацию на фронте для ВСУ тяжелейшей за всё время

Луценко: для ВСУ ситуация на фронте сейчас тяжелейшая за всё время боев
0
Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте в настоящее время критическое, это самый тяжелый за два года период для них. Об этом заявил бывший глава украинского МВД Юрий Луценко в субботу, 30 декабря.

«На фронте ситуация сейчас самая трудная за [весь конфликт]», — сообщил он в эфире YouTube-канала «Прямой».

При этом, по словам Луценко, президент Украины Владимир Зеленский и его команда даже в таких тяжелейших условиях «думает только о своих рейтингах».

Кроме того, в условиях огромных потерь в ВСУ и возрастающего недовольства населения новым законом о мобилизации, Зеленский, по мнению экс-главы украинского МВД, должен взять на себя ответственность и озвучить правдивую информацию о количестве погибших военнослужащих.

«Мы сейчас ездим по населенным пунктам. Мы видим, как разрослись кладбища», — отметил Луценко.

ВСУ напрасно: что Валерий Герасимов рассказал военным атташе
Начальник российского Генштаба подвел итоги украинского контрнаступления

В этот же день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ в ходе своего неудавшегося контрнаступления потеряли только на запорожском направлении более 21 тыс. человек, а также 300 танков и 800 боевых машин пехоты (БМП) и боевых бронированных машин (ББМ). По словам губернатора, в данный момент российские военные занимают новые позиции и продолжают слаженную боевую работу. В то же время ВСУ отходят и готовят новую линию обороны гораздо севернее границ региона, отметил он.

Ранее, 19 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что суммарные потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, украинские войска потеряли 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

В частности, в ходе начатого 4 июня контрнаступления украинская армия потеряла 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, 50 из которых — боевые машины пехоты (БМП) Bradley, уточнил тогда Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что РФ не откажется от целей спецоперации. Он подчеркнул, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». Кроме того, глава государства указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023